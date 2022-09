Po vedení obce tento původní profesí důlní inženýr a geolog nikdy netoužil. Není havlovický rodák, v roce 1991 zde sice žil už osmým rokem, ale téměř nikoho neznal. Stavěl si svépomocně rodinný dům a u toho dojížděl do práce do dolů do dvacet kilometrů vzdálených Radvanic. „Buď jsem byl v dolech, nebo na stavbě, poznávat se s místními nebylo kdy,“ vysvětluje Pavel Dvořáček. Přesto se v devadesátých letech zapojil do havlovického Občanského fóra.