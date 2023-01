Ostraváci si na Pavla přivstali. Podívá se do železáren, pak zamíří do Brna

Petr Pavel dorazil s týmem vlakem do Ostravy, zde se setká se svými příznivci na Masarykově náměstí. (19. ledna 2023) foto: Anna Boháčová, MAFRA

Druhý den pokračuje návštěva prezidentského kandidáta Petra Pavla v Ostravě. Ráno zahájil v ulicích, kde se potkával se školáky i lidmi mířícími do práce. Před odjezdem do Brna má v plánu podívat se do podniku Vítkovice Steel.