Volby po internetu? Výsledky se mohou ztratit, místo důchodce odvolí ošetřovatelky, varuje před rizikem Mlsna

PRAHA Dlouhé čekání na výsledky voleb by mohlo vyřešit elektronické hlasování po internetu, některé země už s ním experimentují. Jenže jak upozorňuje náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna. „Volby jsou základní prvek legitimity vlády ve státě, to nelze brát na lehkou váhu. Zvýšit o dva procentní body daně není ani zdaleka natolik rizikové rozhodnutí, jako přejít na volby, kde může někdo zpochybňovat legitimitu voleb,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz V čem tkví úskalí elektronických voleb?

Elektronické volby mají několik úskalí a země, které je v první vlně nadšení zavedly, od nich teď pomalu upouštějí. V první řadě je tu riziko kybernetické bezpečnosti, které je neoddiskutovatelně obrovské. Další věc je ztráta části výsledků, což se stalo například v komunálních volbách ve Francii. Volební komise je nahrála do systému a ony se prostě ztratily.

Petr Mlsna Vystudoval práva na Univerzitě Karlově, kde později získal doktorát z filozofie. V roce 2012 jako nestraník vystřídal Karolínu Peake v čele legislativní rady vlády Petra Nečase. Před nástupem na ministerstvo vnitra zastával pozici náměstka na ministerstvu školství. Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra a expert na ústavní právo.

Lidovky.cz To by u nás zřejmě vyvolalo značné pozdvižení...

Ani nechci domýšlet, co by se u nás po takové události stalo. Další riziko má dokonce ústavní hledisko a týká se tajnosti hlasování. Vy totiž reálně nevíte, kdo ve volbách hlasuje. Ztrácíte totiž fyzický kontakt s tím voličem, který vám předkládá voličský průkaz. Nemáte možnost ho na místě legitimovat, ani když má nějaký unikátní přístupový kód, tak netušíte, kdo ho vlastně zadává.

Lidovky.cz To riziko by odpadlo, kdyby byl počítač přímo ve volební místnosti.

To samozřejmě možné je, ale zůstává vám stále možnost kybernetického útoku, to se nemění.

Lidovky.cz Byly by e-volby nákladnou záležitostí?

Bavíme se o investicích v řádu miliard do volební infrastruktury. Vůbec totiž nelze jednoduše přehodit páčku a rozjet elektronické volby, to je bláhová a naivní představa těch, kteří mají pocit, že je to tak lehké.

Lidovky.cz Kdyby se dnes politici rozhodli, že chtějí elektronické volby, kdy by mohlo dojít k realizaci?

Politici si musí v první řadě uvědomit plusy a mínusy takového řešení a pak na sebe vzít případná rizika. Není to totiž jednoduchá otázka, zda chceme e-volby, nebo nechceme. Volby jsou základní prvek legitimity vlády ve státě, to nelze brát na lehkou váhu. Zvýšit o dva procentní body daně není ani zdaleka natolik rizikové rozhodnutí, jako přejít na volby, kde může někdo zpochybňovat legitimitu voleb. To je jiná úroveň, pokud chce o tom někdo rozhodovat, musí znát všechny aspekty.

Lidovky.cz Často se objevují argumenty, že třeba v Estonsku to funguje...

Ti, kdo křičí hesla o Estonsku a elektronických volbách, by se do Estonska měli jet podívat a nechat si vysvětlit, jaká rizika jsou s tím spojená.

Lidovky.cz Estonci o těch rizicích nevědí?

Estonci o nich vědí, ale přijali je jako legitimní a počítají s nimi. Vědí, že se část hlasů může ztratit, že nemusí vždy hlasovat ten volič, který odevzdává hlas. Že čelí riziku, že za seniory v domovech důchodců volí jejich ošetřovatelka. Ten jednoduchý pojem elektronické volby je totiž nutné velmi důkladně analyzovat a poté musí někdo udělat závazné rozhodnutí a říct ano, toto jsou rizika, která si uvědomujeme a přijímáme je.