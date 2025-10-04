Už v pátek měli lidé problémy s prokazováním totožnosti pomocí elektronické občanky. Potíže při používání eDokladů nejsou podle Digitální informační agentury vyloučené ani dnes. Úřady doporučují lidem vzít si klasický průkaz.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
„Upřesňujeme, že problémy s registrací jsou nyní pouze na (telefonech s operačním systémem) Android, na iOS registrace fungují,“ napsala později DIA na síť X. Kolem poledne oznámila, že by problém měl být vyřešen.
Země potřebuje změnu, řekl Klaus
Během sobotního dopoledne odvolil už i bývalý druhý prezident. Václav Klaus s manželkou své hlasy odevzdali v prostorách pražské Základní umělecké škole Klapkova.
„Já jsem volil hlavně změnu. Myslím si, že ji tato země potřebuje,“ řekl redaktorce iDNES.cz. Na otázku, jestli bude ve volebním štábu Motoristů, které sám před časem podpořil, neodpověděl.
„Každý volby je tady,“ řekla s úsměvem člen volební komise, u které před chvíli odvolil exprezident Klaus. „My se už známe, on tu bydlí poblíž,“ dodala jiná volební komisařka.
Své hlasy odevzdali i další politici. Bývalý předseda lidovců Marian Jurečka se pochlubil na svém profilu na síti X. Odvolil i poslanec za ANO Radek Vondráček, Martin Kolovratník či bývalý ministr školství Robert Plaga.
Na jedno křeslo poslance je 22 uchazečů
O přízeň voličů v letošních volbách usiluje více než 4 462 kandidátů, které nominovalo 26 stran a hnutí včetně jediné přiznané koalice.
Zvoleno může být jen 200 adeptů na poslance, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 22 uchazečů.
Politici u voleb
Volby by podle sázkových kurzů mělo vyhrát opoziční hnutí ANO, které v roce 2021 jen těsně podlehlo nyní vládnoucí koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Část míst ve Sněmovně nejspíš znovu obsadí SPD, Starostové a Piráti.
Šanci na návrat do poslaneckých lavic mají komunisté a sociální demokraté, kteří tvoří většinu kandidátů hnutí Stačilo! To by spolu se stranou Motoristé sobě mohlo být ve Sněmovně nováčkem.
Právo volit má více než osm milionů českých občanů. Volit mohou Češi starší 18 let, kteří nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům.
Před hlasováním musejí ve volebních místnostech prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Jeden z těchto dokladů by si měli s ohledem na páteční výpadky vzít s sebou, pokud by měli problémy s eDoklady.