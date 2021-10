Hamáček po propadu ČSSD oznámil, že v čele strany končí. Sociální demokraté vypadli ze sněmovny

Okolo páté hodiny před novináře předstoupil Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí z let 1998 až 2002. Z jeho hlasu bylo patrné, že v překročení pětiprocentní hranice už nevěří. „Je to špatný výsledek. Znamenalo by to čtyři roky v mimoparlamentní opozici. Strana to ale přežije, musí se transformovat. Musí se zamyslet nad důvody, které k tomuto výsledku vedly,“ zhodnotil výsledek voleb Kavan.

Strana by podle něj měla zapracovat na vztahu k seniorům a působit levicověji. „Nechali jsme mnoho voličů odejít k ANO. Máme čtyři roky k tomu to napravit,“ dodal místopředseda tehdejší vlády Miloše Zemana.

Koho by si v čele strany nově představoval, konkrétně jmenovat nechtěl. Naznačil ale, že za schopné členy ČSSD považuje Lubomíra Zaorálka a Janu Maláčovou.

Před novináře v průběhu odpoledne přišel pouze předseda strany Jan Hamáček. Místopředseda strany Roman Onderka redakci MF DNES a iDNES.cz zaslal zprávu: „Všichni jsme napnutí a očekáváme výsledek. Přesto jsme stále optimisté.“

Dění z Lidového domu sleduje i Kateřina Valachová. „Na jedné straně díky voličům a voličkám na jižní Moravě za jejich preferenční hlasy. Na druhé straně zklamání, že se pro ně nepodařilo získat zastoupení ve Sněmovně. Výsledek ale ukazuje cestu, jak pokračovat. Je to pro mě závazek a odpovědnost. Nejen v kampani jsem viděla energii, odvahu, péči a poctivost mnohých voličů a voliček i řadových sociálních demokratů. Jejich práci v obcích a spolcích. To je cesta zpět,“ napsala Valachová rovněž v SMS zprávě.

Konec Hamáčka v čele ČSSD

Hamáček předtím potvrdil, že pokud se ČSSD nedostane do Poslanecké sněmovny, v čele strany skončí. V politice ale plánuje i nadále zůstat jako řadový člen ČSSD. „Je to strana mého srdce,“ řekl novinářům. Kdo by podle něj byl vhodným náhradníkem do čela strany, ale komentovat nechtěl.



Pokud by se strana nedostala do Sněmovny, zaměří se podle Hamáčka na komunální volby. Atmosféru při čekání na výsledky popsal jako klidnou. Až bude sečteno, ČSSD oznámí další postup.

Podle předběžných výsledků se strana po sečtení více než devadesáti procent odevzdaných hlasů drží pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny. Stejný výsledek, tedy 4,74 procenta, hlásí hnutí Přísaha Roberta Šlachty.

K případné povolební spolupráci se současný ministr vnitra opakovaně nechtěl vyjádřit. Menšinovou vládu, v níž je ČSSD s hnutím ANO, nicméně nepovažuje za chybu. „Jsem hrdý na práci našich pěti ministrů. Myslím, že jsme prosadili spoustu dobrého,“ uvedl.

Jednou z těchto ministryň je také Jana Maláčová, která se již také nachází v sídle strany. Jednička na pražské kandidátce poslední měsíce obětovala práci na kampani. Doufá proto v dobrý výsledek.

„Celé dopoledne jsem se věnovala rodině. Posledních několik měsíců jsem pojala tak, jak jsem pojala celé ministrování. Velmi poctivě jsem pracovala, dala jsem do toho všechno. Rozhodnou voliči,“ řekla Maláčová a odešla do místnosti sledovat výsledky voleb.

Do Lidového domu přijel i Matěj Stropnický, dvojka na kandidátce v Praze. Novinářům dal jen krátké vyjádření, stejně jako ostatní politici, kteří už jsou na místě. „Já se snažím pomoct Janě Maláčové, aby se stala poslankyní, aby sociální demokracie zůstala ve Sněmovně,“ řekl Stropnický.

O výsledku podle něj rozhodnou pražská sídliště. Hned poté za sebou zavřel dveře a připojil se ke sledování volebních výsledků k dalším sociálním demokratům.



Strana prozatím zřejmě počítá pouze s jednou tiskovou konferencí po sečtení všech hlasů, kde se kandidáti vyjádří k výsledkům. Do té doby se politici před novináři skrývají v oddělené místnosti, k prozatímním výsledkům se vyjádřil jen předseda spolku Mladí sociální demokraté Lukáš Ulrych.

„ČSSD má potenciálně čtyři a půl milionu voličů, za které se budeme bít. Musíme oslovovat mladé lidi. Není to konečná, je to příležitost ke změně. Za čtyři roky se vrátíme,“ slíbil Ulrych a před médii se opět schoval.



Novináři jsou v restauraci Hybernia, která je součástí Lidového domu. V porovnání s volebními štáby jiných stran je občerstvení pro ně o poznání chudší, což odpovídá stavu stranické pokladny. Na stole jsou smažené řízky a kyselé okurky. K pití se podává káva nebo voda.

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek uvedl, že by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali do Sněmovny. Strana však v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice. Pokud sociální demokracie neuspěje, skončí vicepremiér ve vedení strany.



„Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany,“ řekl v pátek Hamáček, kterého mohli lidé volit jako jedničku na kandidátce Středočeského kraje.

Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Výsledky budou známy během několika hodin. Oficiální podobu získají výsledky po pondělním projednání Státní volební komisí, a to vyhlášením ve Sbírce zákonů. V ní by se měly objevit v úterý.

Sociální demokracie v několika posledních volbách výrazně ztratila. V komunálních volbách v roce 2018 přišla o polovinu zastupitelských křesel. Ve volbách do Evropského parlamentu o rok později nezískali ani jedno křeslo. Rovněž propadli loni v krajských volbách, kdy se v pěti krajích do zastupitelstva vůbec nedostali.