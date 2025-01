ANO i Spolu mírně oslabily. STAN zaznamenal nárůst, do Sněmovny by proniklo také Stačilo!

Hnutí ANO je s 32,3 procenty hlasů lídrem tohoto lednového volebního modelu, ale už druhý měsíc po sobě oslabilo. Oproti prosinci ANO ztratilo 1,3 procentního bodu a zmenšilo se i jeho volební jádro (o 2,8 procenta). Jednobarevná vládní koalice hnutí ANO je tak v současné době velmi nepravděpodobná, komentuje výsledky průzkumu NMS Market Research.

Druhá koalice SPOLU také mírně oslabila a získala by 17,1 procenta hlasů. Podle výzkumníků by s tímto výsledkem koalice získala pouhých 42 poslanců, což by byl propad o 29 zákonodárců oproti současnému stavu.

Naopak třetí hnutí STAN si od minulého průzkumu polepšilo o 1,2 procentního bodu a získalo by 12,4 procenta hlasů, což je nejvyšší výsledek od dubna 2024.

„Andrej Babiš míří za vítězstvím, ale vypadá to, že zajímavý souboj bude nakonec o druhé místo. Zdá se, že neoblíbenost vlády Petra Fialy se podepisuje především na výsledcích SPOLU, naopak STAN svou pozici zlepšuje a rozdíl mezi 2. a 3. místem je menší než 5 procentních bodů,“ komentuje výsledky volebního modelu politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová a dodává, že změnu lze očekávat až po zahájení volebních kampaní.

Do Poslanecké sněmovny by se dostalo i hnutí SPD (6,9 %), Piráti (6,1 %), Motoristé sobě (5,9 %) a koalice Stačilo! (5,1 %).

Nově opozičním Pirátům podle NMS Market Research prospěla výměna vedení. „Vypadá to, že Zdeněk Hřib je opravdu polil živou vodou. Spokojení mohou být i Motoristé sobě Petra Macinky, ti nadále posilují a atakují šest procent. Bude zajímavé sledovat, jak si rozdělí voliče s Přísahou, když je teď jasné, že nebudou kandidovat v jedné koalici,“ dodává analytička Friedrichová.

Hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by pak nepřekročila Přísaha (4 %), SOCDEM (2,5 %) ani Zelení (2,2 %).

V lednovém měření deklarovalo účast ve volbách do Sněmovny 56,9 procenta oprávněných voličů, což je o něco více než v předchozích měsících. Přesto je deklarovaná volební účast nižší než reálná účast ve volbách do Sněmovny v roce 2021 (65,4 procenta). Průzkum se uskutečnil mezi 9. a 13. lednem, zúčastnilo se jej 1 002 respondentů starších 18 let.