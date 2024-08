Volby by v srpnu vyhrálo ANO. Uspěla KSČM, TOP 09 a lidovci skončili mimo

Podle analytičky agentury NMS Market Research Terezy Friedrichové mohou za vysoký zisk Přísahy dozvuky voleb do Evropského parlamentu a také voliči, kteří v předchozích měsících preferovali volbu koalice Přísaha a Motoristé.

„V srpnovém volebním modelu jsme kromě Přísahy začali samostatně měřit také Motoristy. Část voličů koalice se přesunula právě k nim. Samostatně by se ani jedna z těchto dvou stran nemusela dostat do Poslanecké sněmovny, proto dává jejich kandidatura v koalici smysl i v dalších volbách. Hlavní otázkou je, zda koalice dokáže vygenerovat podobně silného lídra, jakým byl Filip Turek ve volbách do Evropského parlamentu,“ dodává.

Volby by vyhrálo hnutí ANO s 29,3 % hlasů, které je dlouhodobě v průzkumech stabilní. Druhou ODS by volilo 14,3 % voličů, třetí hnutí STAN by získalo 9,6 % hlasů.

Nadále slábnou Piráti, kteří by oslovili jen 8 % voličů. Strana a hlavně její předseda Ivan Bartoš nyní čelí kritice spojené s digitálním stavebním řízením. Procenta ztrácí také SPD, které by získalo 6 % hlasů. Dostali by se také komunisté s 5,7 %.