Autor: Lidovky.cz , ČTK

20:03 , aktualizováno 20:03

Hnutí ANO by volby do Sněmovny v dubnu vyhrálo se ziskem 35 procent hlasů, v porovnání s březnem tak mírně oslabilo. Naopak koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, mírně posílila na 19,5 procenta a mírně si polepšilo i hnutí STAN na 12,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize (ČT). Do dolní parlamentní komory by se ještě dostalo hnutí SPD, které se domluvilo na volební spolupráci s Trikolorou, PRO a Svobodnými, a rovněž Piráti a Motoristé.