Jak cílit na voliče v zahraničí? Strany spoléhají hlavně na sociální sítě

Aktivní v kampani v zahraničí je již delší dobu například opoziční ANO, jehož místopředseda Radek Vondráček navštěvuje kvůli debatám české ambasády. Podrobný plán pro kampaň v cizině mají podle předsedy Víta Rakušana také Starostové a nezávislí (STAN), detaily ale zatím nechtěl prozrazovat.

Koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 podle mluvčího občanských demokratů Jakuba Skyvy věří, že nabídkou zkušenosti, kompetence a odpovědné politiky osloví voliče doma i v zahraničí. Pro Spolu je klíčové, že i občané trvale nebo dočasně žijící v zahraničí budou mít možnost zasáhnout do osudu Česka.

„Věříme, že i oni si nepřejí, aby se naše země po volbách přeorientovala na východ, aby ztratila svou ukotvenost v EU a bezpečnostních strukturách NATO. I voliči v zahraničí chtějí, aby jejich rodiny žily v bezpečné, demokratické a ekonomicky stabilní zemi,“ uvedl.

V ANO má zahraniční kampaň na starosti především bývalý šéf Sněmovny Vondráček. První místopředseda hnutí Karel Havlíček řekl, že ANO bude v cizině aktivní. „Konečně my již aktivní jsme a nenecháváme to jen na poslední týdny nebo měsíce,“ uvedl.

Zmínil například svou aktuální cestu, při které se ve Velké Británii setkal se zástupci parlamentu, vlády, podnikateli i krajany. „Diskutovali jsme celou řadu témat a samozřejmě vysvětloval jsem celou řadu věcí, co se zde odehrává. Samozřejmě se i ptali, jaký třeba je náš program, co bychom udělali, takže to bylo spojení příjemného s užitečným,“ řekl.

Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan řekl, že Starostové mají kampaň do zahraničí připravenou. „Teď ještě nebudu zmiňovat detaily, ale je naplánována poměrně podrobně. Budeme akcentovat nejenom to, že jako hnutí jsme dlouhodobě chtěli dát možnost, aby se mohlo korespondenčně hlasovat ze zahraničí, ale budeme upozorňovat i na to, kam patříme,“ uvedl.

STAN se bude stavět proti zpochybňování členství v EU a NATO. „Máme evropský přesah, jsme hnutím, které nominovalo eurokomisaře, máme pohled na to, jak se má Evropa dál vyvíjet,“ řekl. Studentům v cizině pak chce STAN nabízet dlouhodobou vizi, jaký má být stát, do kterého se budou chtít ze studií vrátit.

SPD vsadí na sociální sítě

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) vsadí u korespondenčně hlasujících především na sociální sítě. „Zintenzivnili jsme práci. Víme, ve kterých zemích je nejvíce voličů z řad českých občanů,“ řekl předseda SPD Tomio Okamura.

SPD je podle něj znevýhodněná tím, že Češi pobývající v zahraničí často čerpají z médií, která jsou z pohledu SPD nakloněná aktuální vládní koalici. „Nezaznívají tam naše názory vyváženě, takže nám v podstatě zbývá hlavně komunikace po sociálních sítích,“ uvedl.

Piráti, kteří loni odešli z vlády do opozice, připomínají svůj podíl na prosazení korespondenční volby. „Jsme rádi, že se i díky nám budou naši krajané v zahraničí konečně podílet na utváření demokracie ve své vlasti. Rádi bychom oslovili Čechy žijící v zahraničí s naší kampaní, která stojí na třech pilířích: moderním státu, dostupném bydlení a nižších životních nákladech,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Piráti jsou demokratickou, liberální a proevropskou stranou a věří, že od krajanů získají dvouciferný výsledek, dodal.

Motoristé sobě nechystají pro voliče v zahraničí speciální kampaň, sdělil předseda strany Petr Macinka. „Vládní strany vědí, že jsou doma neoblíbené, a tak se budou snažit opíjet rohlíkem alespoň krajany daleko za hranicemi,“ uvedl. Koalice podle něj zavedla korespondenční volbu jen proto, aby si pomocí hlasů ze zahraničí kompenzovala domácí nepopularitu. „My voliče nerozdělujeme. Kampaň máme jednu, pro Českou republiku,“ dodal.

Mluvčí komunistů a lídr hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun uvedl, že Stačilo! se chystá oslovovat voliče v zahraničí na sociálních sítích. „Ale žádnou speciální kampaň pro zahraniční voliče neplánujeme,“ dodal.

Sociální demokraté podle mluvčí Adriany Hanušové v programu i kampani akcentují nejpalčivější problémy, které navíc nikdo reálně neřeší. „Bydlení, příjmy, vysoké ceny energií a životní úroveň. To jsou témata všech voličů včetně těch v zahraničí, protože mnozí z nich jsou právě proto v zahraničí. Pro komunikaci s nimi jsou kvůli vzdálenosti zásadní především sociální sítě,“ dodala.