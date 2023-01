Pavel vs. Babiš: jsou pro pomoc Ukrajině a chtějí euro? Přinášíme souhrn postojů prezidentských kandidátů

1. Sponzoři

Andrej Babiš: Hlavním sponzorem prezidentské kampaně svého předsedy je samotné hnutí ANO.

Petr Pavel: Generálovi ve výslužbě nejvíce fandí finančníci Jan Barta (98. nejbohatší Čech dle Forbesu) a Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital. Poslali mu dohromady pět milionů korun. Mezi další významné dárce patří Dalibor Dědek, spolumajitel skupiny Jablotron.

2. Spolupracovníci

Andrej Babiš: V roli ředitelky prezidentské kanceláře by pro něj pracovala manažerka Tünde Bartha, která dříve tři a půl roku řídila Úřad vlády ČR. V roli mluvčího by pokračoval ten dosavadní, Vladimír Vořechovský. Z marketingového hlediska Babišovi pomáhá například Marek Prchal.

Petr Pavel: Ředitelkou kanceláře by byla Jana Vohralíková, dosavadní vedoucí kanceláře Senátu. Koordinací týmu poradců by pověřil Tomáše Richtera, který má v jeho kampani na starosti finance a fundraising. Mluvčí by mu i nadále dělala Markéta Řeháková, bývalá redaktorka Hospodářských novin. Z ekonomů má ve svém týmu exguvernéra ČNB Zdeňka Tůmu nebo hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka.

3. Sestavení a jmenování vlády po volbách

Andrej Babiš: Sestavením vlády by pověřil vítěze voleb, snažil by se celou situaci moderovat. Navržené ministry by jmenoval bez výhrad. Složení sboru ministrů je podle něj vizitkou premiéra.

Petr Pavel: Pověřil by předsedu politické strany, která ve volbách získala nejvíce hlasů. Pokud by ale dotyčný nezískal nadpoloviční podporu poslanců pro svůj kabinet, hledal by jiné možnosti. Jmenoval by bezodkladně.