Falešná SMS zpráva očerňující prezidentského kandidáta Pavla možná vůbec neexistuje

Screenshot esemesky zachycené na displeji telefonu se rychle rozšířil na sociálních sítích. „Dobrý den, tady Generál Pavel. Touto zprávou bych Vám chtěl poděkovat za hlas ve volební kampani na prezidenta. Poprosím Vás, abyste se dostavil na nejbližší pobočku AČR, kde budete vybaven potřebnou zbrojí pro mobilizaci na Ukrajině,“ stojí ve zprávě.

Tvrzení, že by byla zpráva skutečně rozesílána jako SMS po telefonech, ale vyšetřovatelé nemohou potvrdit. „Zatím nám podvodnou esemesku nahlásily jednotky lidí. A u těch, které jsme prověřili, se nám u nikoho nepodařilo prokázat, že by někomu taková esemeska přišla,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Petr Pavel @general_pavel Vůbec mě nepřekvapuje, že lež, kterou si Babiš dal na billboardy, následně někdo rozesílá lidem přes SMS a maily. Toto je svět Babiše, za nímž se seřadily proruské a konspirační síly. Je to svět, který nechci – a proti němu nabízím slušnost, důstojnost a respekt k pravidlům. https://t.co/QniUbKfmP7 oblíbit odpovědět

Zároveň však policie nemůže ani vyloučit, že by si údajnou zprávu jen někdo vymyslel a sdílel na sítích. „A to z toho důvodu, že se nám ještě všechny ohlášené případy nepodařilo kontaktovat,“ doplnil Moravčík.

O žádné skutečné SMS zprávě nevědí ani tři tuzemští operátoři. „Situaci jsme důkladně prověřili a doteď se nám neozval nikdo konkrétní, komu by tato zpráva fyzicky přišla,“ řekla Deníku N mluvčí O2 Veronika Zachariášová. Stejně se pak vyjádřili i zbývající operátoři.

Starosta Tetína na Jičínsku Matěj Hlavatý (STAN) je naopak přesvědčen, že SMS je skutečně rozesílána. „Jsem v kontaktu s osobou, která má kontakt na člověka, kterému to přišlo, a ten již řeší trestní oznámení, kterým se policie zabývá,“ uvedl Hlavatý, jenž je v týmu dobrovolníků prezidentského kandidáta Pavla.

Pokud by SMS někdo skutečně rozesílal, mohl by být obviněn ze šíření poplašné zprávy a hrozily by mu až dva roky vězení.

Babiš v rozhovoru pro deník Mladá fronta DNES uvedl, že „důvodů, proč nevolit generála Pavla, je spousta. Na rozdíl od něj já usiluju o mír a nemyslím si, že trvalý mír je iluze“.