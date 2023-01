Komu Češi svěří Hrad? Do boje jde historicky nejméně kandidátů, účast se naopak čeká rekordní

Jejich nástupcem se stane buď Jaroslav Bašta, Andrej Babiš, Petr Pavel, Pavel Fischer, Tomáš Zima, Marek Hilšer, Karel Diviš, nebo Danuše Nerudová. Seřazeno podle věku od nejstaršího po nejmladšího uchazeče. Vítěz voleb bude velet armádě, jmenovat premiéra, soudce, guvernéra ČNB nebo může udělit rozsáhlou amnestii podobně jako Václav Klaus v roce 2013.

V roli nové hlavy státu pak může nového prezidenta či prezidentku potěšit i 341 200 korun měsíčně hrubého bez připočtení náhrad. Češi zvolí nejlépe placeného politika v přímé volbě už potřetí: nástupce Miloše Zemana bude také čtvrtým prezidentem v historii samostatného Česka.

Důvěra v Masaryka i Zemana

Dá se očekávat, že souboj osmi zájemců bude lidi opět zajímat. Hodně. Ve srovnání s jinými volbami bývá účast při hlasování více než slušná, prezidentskému úřadu Češi tradičně důvěřují, ať už Hradu vládl Masaryk, Havel, nebo Zeman. Před deseti lety přišlo k prvnímu kolu více než 61 procent občanů, o pět let později při Zemanově obhajobě ještě o něco více. A letos? „Účast by se měla pohybovat mezi 60 a 65 procenty. Některé agentury počítají až se 70 procenty,“ popsal už dříve analytik agentury STEM Martin Kratochvíl. Pokud by došlo na poslední odhad, byla by to nejvyšší volební účast v prezidentské volbě, a to včetně druhých kol.

Odkud bude prezident?

Až do nedělní debaty v České televizi to vypadalo na zázračnou shodu okolností v počtu kandidátů: v každé volbě vždy devět uchazečů. Skreč odboráře Josefa Středuly v závěru přímého přenosu ji ale zhatil. Podporu dal jediné ženě na „soupisce“ – Danuši Nerudové.

Ta bude čtvrtou ženou ucházející se o Hrad v přímé volbě. V roce 2013 se hlásily Jana Bobošíková, Táňa Fischerová a Zuzana Roithová. Poslední jmenovaná, někdejší ministryně zdravotnictví, se umístila nejlépe: byla šestá s výsledkem 4,95 procenta. Před pěti lety žena chyběla.

A odkud bude nový prezident? Z nejmenšího města, pětitisícové Plané na Tachovsku, pochází Pavel, dalším rodákem z Plzeňského kraje je Bašta. Dvě želízka má Praha (Zima, Fischer), v Bratislavě se narodil Babiš. Po jednom má Ústecký (Hilšer), Liberecký (Diviš), a Jihomoravský kraj (Nerudová).