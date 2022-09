Pavel by v boji o Hrad porazil Babiše s 58 procenty, sílí třetí Nerudová

V srpnovém prezidentském modelu na prvním místě zůstává Andrej Babiš s 23,5 procenta hlasů. Druhý je Petr Pavel s 22 procenty. Petr Pavel oproti minulému volebnímu modelu posílil o jeden procentní bod, zatímco u Andreje Babiše činí ztráta dva procentní body.

Od minulého šetření výrazně vzrostla podpora Danuši Nerudové, a to na 11,5 procenta. Čtvrté místo patří odborovému předákovi Josefu Středulovi se 7,6 procenta hlasů.

V případném druhém kole prezidentské volby by se utkali Andrej Babiš a Petr Pavel. Na základě rozhodnutých voličů, kteří by přišli k volbám, by zvítězil Petr Pavel s 58 procenty hlasů. Více než pětina respondentů si ale není jista, koho a zda by v druhém kole volila.

Babiš má vysokou podporu zejména u lidí starších 64 let, a to 38 procent z nich, dále mezi lidmi jen se základním vzděláním – 42 procent – a absolventy středních škol bez maturity – 36 procent.

Pavel má podporu nejčastější mezi lidmi ve věku od 25 do 54 let. Zaznamenává také nejvyšší podporu mezi absolventy vysokých škol, a to u 33 procent z nich a mezi podnikateli – 31 procent. Statisticky významně více ho zvažují muži.

Nerudová je nejsilnější mezi voliči ve věku od 18 do 24 let – 42,6 procenta. Až 73 procent jejích potenciálních voličů tvoří ženy. Josef Středula sbírá podporu nejvíce mezi vyučenými bez maturity, důchodci, nezaměstnanými a nízkopříjmovými zaměstnanci.

Nejvyšší volební potenciál pro první kolo volby má Petr Pavel s 34,5 procenta. Druhý nejvyšší potenciál má Andrej Babiš s 31 procenta, volební jádro má zhruba poloviční. Dále mají nejvyšší volební potenciály Pavel Fischer s 21 procenty, Danuše Nerudová s 19,5 procenta, Marek Hilšer s 19 a Josef Středula s 12,5.

Lidí, kteří jsou si jistí účasti a mají jasno v podpoře konkrétního kandidáta, oproti minulému šetření ubylo na 36 procent.

K prezidentské volbě by nyní nešlo 18,5 procenta dotázaných. Dvanáct procent uvádí již nyní, že by k těmto volbám nešlo určitě. Sedm a půl procenta respondentů ještě není rozhodnuto, zda se volby zúčastní. Deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší, než je skutečná.