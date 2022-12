Babiš, lidé Hradu a proruské síly mě ve druhém kole nechtějí, prohlásil Pavel

Překvapil, když začal sám mluvil o tom, jaké konkrétní útoky se proti němu chystají ve volební kampani v boji o Hrad.

„První a pro mě nejzábavnější lež je moje údajná spolupráce s StB nebo ruskými tajnými službami. Že je to nesmysl, dokazuje mé čisté lustrační osvědčení. A také má další služba. Britové ani Američané by mě určitě nepustili ke svým obranným plánům o jaderných zbraních, kdybych byl ruský agent,“ uvedl Petr Pavel.

Čeká také útok, že se dopouštěl domácího násilí na své první ženě, a ohradil se proti tomu. „Vy mi taky asi neřeknete zdroje svých informací,“ odvětil Petr Pavel na otázku jednoho z novinářů, od koho má takové informace. „Nemám v úmyslu nikomu nabíjet, ale nemám co skrývat,“ řekl Pavel.

I další chystané útoky proti němu sahají podle Petra Pavla do minulosti. Tvrdí, že další se má týkat i úniku dat ze služebního přenosného počítače. „Byl mi byl odcizen v roce 2003, kdy jsem se vrátil z mise Trvalá svoboda,“ řekl Pavel.

Nechci, aby se země vydala maďarskou cestou, kdyby vyhrál Babiš, řekl generál Pavel

Očekává, že lidé z okolí Babiše, prezidenta Miloše Zemana nebo prorusky smýšlející komunity udělají vše pro to, aby se do druhého kola boje o Hrad nedostal.

„Nechci, aby se naše země vydala směrem k Rusku nebo maďarskou cestou. To nám hrozí, kdyby se prezidentem stal Andrej Babiš,“ řekl Pavel na tiskové konferenci.

„Stačí se podívat na jeho vyjádření směrem k Viktoru Orbánovi. Já bych by nerad, kdyby se u nás přestala omezovat demokracie a svobodná média,“ odvětil Pavel na otázku, jak přesně by podle něj vypadalo to, kdyby se Česká republika vydala „maďarskou cestou“.

Orbán, jehož Babiš označuje za svého přítele, přijel šéfa ANO podpořit před volbami do Sněmovny, po nichž ale vznikla vláda v čele s Petrem Fialou.

A Maďarsko nyní zastává v Putinově válce proti Ukrajině odlišné postoje než Česko i než další evropské země. Odmítá třeba, aby přes území Maďarska směřovaly na Ukrajinu zbraně na pomoc napadené zemi proti agresorovi.

Pavel ukázal i film, který natočil na Korsice s vojákem, kterého pomohl zachránit

Pavlův tým ukázal také film, který chce používat v kampani a který natočil a Korsice s jedním z francouzských vojáků Ericem Zanolinim, jehož pomohl zachránit během války v bývalé Jugoslávii.

Na tiskovou konferenci Petra Pavla dorazili i herečka Eva Holubová, režisér Jan Hřebejk či písničkář Jaroslav Hutka, kteří patří mezi jeho podporovatele v prezidentské volbě.

Zatím všechny průzkumy ukazují, že v boji o Hrad si udržuje velký náskok trojice Andrej Babiš, Danuše Nerudová a právě Petr Pavel. Přičemž výrazně podle průzkumů rostou v posledních týdnech šance bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně Nerudové.

Podle volebního modelu STEM pro CNN Prima News je trojice současných favoritů „o parník“ před soupeři – Babiš s 30,1 procenta, Nerudová s 26,5 a Petr Pavel s 23 procenty.

Volební model Data Collect a Kantar, který byl zpracovaný pro Českou televizi, tvrdí, že trojice favoritů by měla extrémně vyrovnaný výsledek. První kolo by vyhrála Nerudová s 27 procenty hlasů. Babiš a Pavel by shodně získali jen o půl procenta méně.