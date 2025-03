Piráti dál balancují na hranici pěti procent, Stačilo! a Motoristé jsou těsně pod ní

14:57

Pokud by se na konci února konaly volby do Poslanecké sněmovny, nejvíce hlasů by podle volebního modelu agentury Ipsos opět získalo hnutí ANO s podporou 36,4 procenta. Na druhém místě by skončila koalice SPOLU, kterou by volilo 20,6 procenta respondentů. Třetí by bylo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostalo také hnutí SPD a Piráti, kteří by prolezli těsně nad pětiprocentní hranicí.