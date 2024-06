Eurovolby zřejmě těsně vyhraje ANO. Se Spolu bude mít stejný počet mandátů

Vyplývá to z květnového volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Eurovolby se v Česku uskuteční příští víkend – 7. a 8. června.

Hnutí STAN by ve volbách podle STEM získalo 10,3 procenta hlasů. Čtvrtá by skončila koalice SPD s Trikolorou s 9,5 procenta. S těsným odstupem by následovali Piráti se ziskem 9,4 procenta. Koalice Stačilo! v čele s KSČM by dostala 8,1 procenta.

Koalici Přísahy a Motoristů přisuzuje volební model zisk 4,7 procenta hlasů, Sociální demokracii (SOCDEM) 2,9 procenta, Svobodným 2,7 procenta, Zeleným 1,9 procenta a strana PRO Jindřicha Rajchla by podle něj získala 1,8 procenta. Jinému politickému subjektu by dalo v eurovolbách hlas 4,1 procenta voličů.

Při přepočtu na mandáty by ANO obsadilo v Evropském parlamentu šest křesel z 21, na které má Česko nárok. Stejný počet mandátů by měla i koalice Spolu. Tři křesla by získali Starostové a po dvou mandátech by měla koalice koalice SPD s Trikolorou, Piráti a Stačilo!

Výzkum pro volební model STEM se konal od 22. do 26. května. Zapojilo se do něj 1623 občanů ČR ve věku od 18 let.

Oproti průzkumům pro volby do Poslanecké sněmovny je tak rozptyl mezi ANO a Spolu mnohem menší. V případě voleb do Sněmovny vede ANO minimálně deset procentních bodů, protože překračuje o hodně 30procentní hranici, zatímco Spolu se drží nad tou 20 procentní.