Volby by v březnu vyhrálo ANO, lidovci by ve Sněmovně propadli, ukázal průzkum

Voleb do Poslanecké sněmovny by se podle Medianu zúčastnilo 63,5 procenta respondentů, účast zvažuje dalších 14 procent.

Hnutí ANO si od minulého šetření polepšilo o 2,5 procentního bodu. Posílila také podpora ODS, SPD a STAN. Naopak Piráti zaznamenali pokles o 3 procentní body.

Preference TOP 09 a ČSSD se podle Medianu pohybují na hranici 5 procent. Do Sněmovny by se nedostala KDU-ČSL se 4 procenty. Mimo by se ocitla také KSČM a Trikolora, obě by dostaly 3 procenta hlasů, a Přísaha a Zelení se 2 procenty.

Nejvíc poslaneckých mandátů by si připsalo hnutí ANO, ve Sněmovně by obsadilo 85 míst. Druhá ODS by si připsala 38 mandátů, SPD 24, Piráti 21, STAN 20 a TOP 09 12. Současná vládní koalice by měla v součtu 91 mandátů.

Hnutí ANO si udržuje podporu zejména mezi lidmi v důchodu (55,5 procenta) a ve věku nad 65 let (53,5 procenta). Ve věkové skupině od 45 do 54 let jsou nejvíce zastoupeni voliči ODS.

ODS má také největší podporu mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, u voleb by ji podpořilo 25 procent voličů. Dalších 19,5 procenta by dalo hlas hnutí ANO, Piráty by pak podpořilo 13,5 procenta voličů s vysokou školou.

Sběr dat pro volební model proběhl mezi 2. březnem a 3. dubnem letošního roku. Průzkumu se zúčastnilo 1006 respondentů ve věku 18 let a více.