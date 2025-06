SPOLU po bitcoinové kauze nepatrně ztratilo, ANO jasně vede. Piráti posílili

elh Eliška Hovorková Autor:

12:02 , aktualizováno 12:05

Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 31,2 procenta hlasů. Druhé SPOLU by získalo 20,4 procenta hlasů, SPD by volilo 13,3 procenta voličů. Ukázal to průzkum agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Přes pětiprocentní hranici by neprošli Motoristé, Přísaha ani SOCDEM.