ANO by vyhrálo se 34 procenty, Motoristé by se dle STEM do Sněmovny nedostali

12:12 , aktualizováno 12:21

Volby by v únoru opět vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34,7 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo i dalších pět subjektů. Motoristé skončili pod pěti procenty. Vyplývá to z průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News.