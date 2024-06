SPD dochází dech, hodnotí sociolog průzkumy. Těží z toho hlavně komunisté

Podle nejnovějšího průzkumy agentury STEM by měla KSČM 5,1 procent potřebných pro vstup do Sněmovny. Relativní úspěch by zaznamenala i Přísaha a hnutí Motoristé sobě, tedy strany, které slavily vstup do Evropského parlamentu na začátku června. Přísaha by získala 3,7 procenta, Motoristé o jedno procento méně. Naopak hnutí SPD pokleslo o dva procentní body na 7,8 procenta.

„Zdá se mi, že straně tak trochu dochází dech,“ myslí si o poklesu preferencí u SPD sociolog Jan Herzmann. „Je na scéně už docela dlouho a nemohou vykázat úspěch,“ dodal.

I to je podle něj důvod, proč se část elektorátu poohlíží jinde, včetně zmíněných Motoristů, Přísahy a komunistů. U KSČM je ale podle Herzmanna otázka, jestli posilují kvůli tomu, že v eurovolbách nevystupovali sami za sebe, ale v koalici STAČILO!

Politolog Milan Školník si myslí, že právě to je jedním z hlavních důvodů stoupajících preferencí KSČM. „Komunistům určitě pomohlo schovat se za STAČILO!,“ myslí si. Zároveň je podle něj ale příliš brzy na to hodnotit poměry v české politice. Upozorňuje při tom na velké rozdíly mezi eurovolbami, kde mají větší šanci uspět menší strany, a těmi krajskými či sněmovními.

„Je jasné, že strany se budou snažit navázat na své úspěchy z eurovoleb a napnout své síly do krajů a hlavně do sněmovních voleb,“ myslí si Školník. V krajích ale budou mít podle Školníka především Motoristé a Přísaha problém zaznamenat dobrý výsledek, a to především proto, že nemají dostatečné regionální zastoupení.

Zároveň podle něj může průzkum v souvislosti s výsledky voleb do europarlamentu ukazovat ještě jednu věc: na úspěchu Kateřiny Konečné (KSČM) a Filipa Turka (Motoristé sobě) je vidět, že se směřuje k větším osobnostem v české politice i k častějšímu formování koalic.