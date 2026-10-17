V obvodu Praha 1 zvítězí Jiří Padevět (STAN), v Pelhřimově bude zvolen Ladislav Med (ODS), ve Frýdku-Místku Petr Korč. Ondřej Šimetka (ODS) zvítězí v Ostravě, v Přerově Jakub Navařík (ODS). Exministr Martin Dvořák (STAN) v Hradci Králové propadl a senátorem nebude.
Z kandidátů hnutí ANO vedla pouze Lenka Brzyszkowská v Karviné nad Petrem Kazíkem, pak ale začala ztrácet. Zajímavé souboje druhého kola senátních voleb jsou ve Žďáru nad Sázavou mezi bývalým předsedou Sociální demokracie Michalem Šmardou a Josefem Klementem (KDU-ČSL), který se do druhého kola dostal o jediný hlas. Šmarda ale zatím ztrácí.
Ve vedení je v Plzni zatím bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka (STAN), který poráží Lucii Kantorovou (ANO). Ve vedení je také Miroslav Plevný (STAN) nad Sandrou Tsoukernik (ANO). Jasně vyhrává také David Smoljak (STAN) na Praze 9 nad Dagmar Peckovou (ODS). Naopak na Praze 5 byl souboj mezi Václavem Láskou a Radko Sáblíkem (ODS) velmi vyrovnaný. Láska ale roli favorita naplnil a zvítězil.
Poměrně vyrovnané výsledky prvního kola byly k vidění i v Litovli, Frýdku-Místku a České Lípě, kde proti sobě stojí hejtman Libereckého kraje Půta (Starostové) a Volfová (ANO). Poslední jmenovaný souboj je vyrovnaný prakticky po celou dobu druhého kola.
V Hradci Králové mezi bývalým ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN) a Zuzanou Ceralovou Petrofovou (ODS) nakonec vyrovnaný souboj nebyl. Dvořák prakticky celou dobu ztrácel. Podobný scénář byl sice k vidění i v prvním kole, které nakonec Dvořák vyhrál, obrat ve druhém kole ale nezopakoval a již je jisté, že prohraje. V kladenském obvodě mezi Adélou Suchardou Šípovou (za Piráty) a Petrem Patákem (ODS) je zatím souboj velmi těsný.
Volby 2026 OBRAZEM
Ve druhém kole to ve většině obvodů vypadá na jasné favority. Blízko ke zvolení už v prvním kole měli pražští kandidáti Jiří Padevět a David Smoljak (oba STAN). Hodně přes 40 procent získal také Josef Bazala (KDU-ČSL) v Uherském Hradišti nebo Ondřej Šimetka (ODS) v Ostravě.
V prvním kole volební účast činila 43,3 procenta. Před dvěma roky byla průměrná účast ve druhém kole pouhého 17,54 procenta oproti 30,47 procenta v prvním kole.
Výsledky senátních voleb 2026
Výsledky voleb můžete sledovat zde.
Nejvíce postupujících do druhého kola mělo hnutí ANO, a to hned 13. Vedlo tak o jednoho kandidáta před hnutím STAN. Zároveň ale platí, že ve většině obvodů Babišovo hnutí nebylo favoritem.
Výsledky voleb do Senátu