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Volby 2026 ONLINE: Česko si zvolí senátory, pětice uspěla už v prvním kole

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  9:13aktualizováno  9:13
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Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

V Česku se dnes ve dvě hodiny odpoledne opět otevřou volební místnosti. Lidé si zvolí celkem 22 senátorů. Zástupci hnutí STAN mohou po šesti letech zopakovat své vítězství. Voliči zároveň rozhodnou o tom, nakolik v Senátu posílí vládní hnutí ANO. V pátek je možné volit do deseti večer, v sobotu od osmi ráno do dvou odpoledne.

Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.

První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s obecními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a SLK. Prosadilo se jich všech 14 nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a opakovaně Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.

Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13 a ze 14 adeptů ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
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Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni, stejně jako adepti dalších pěti převážně regionálních uskupení.

Hlasovat může dva a čtvrt milionu voličů, kteří si letos nezvolili senátora v prvním kole. V něm hlasovalo 43,31 procenta voličů, ve druhém kole bývá účast podstatně nižší, méně než poloviční. V roce 2020 v obvodech, kde se bude volit i letos, dosáhla 16,74 procenta.

V pátek se chystá odvolit například také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), a to v Praze 5, nebo šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel v Hradci Králové. Oba už mají o své volbě jasno, jak avizovali pro redakci iDNES.cz.

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