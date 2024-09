Češi vybrali nové senátory, první okrsky hlásí sečteno po několika minutách

První výsledky letošního senátního finále byly známy ve 14:15 z Chrudimska, podobně jako při předchozím senátním finále před šesti lety.

Účast ve druhém kole senátních voleb činila hodinu po poledni většinou mezi 15 až 20 procenty. Před dvěma lety v druhém kole hlasovalo 19,4 procenta lidí.

Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14:00. Zájem o druhé kolo senátních voleb byl podle odhadů nižší než před týdnem. Jsou ale i místa, kde k urnám přišly jen jednotky procent voličů, naopak na šumavské Horské Kvildě se účast před polednem blížila ke 40 procentům. Vůbec nejméně voličů přilákalo druhé kolo senátních voleb v roce 2016, kdy jich přišlo hlasovat pouze 15,38 procenta.

Podle zkušeností z minulých voleb by mohly být kompletní výsledky známy do tří hodin po uzavření volebních místností.

Krátce před polednem odevzdal svůj hlas prezident Petr Pavel. Lidem je podle něj potřeba systematicky vysvětlovat, že volby mají smysl. Zároveň řekl, že by do budoucna měly být volby jednodenní a mělo by být možné hlasovat elektronicky.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš volil v sobotu dopoledne v Průhonicích. „Pan Fiala nás neposlouchá, nerozumí ekonomice, nechápe vůbec nic,“ řekl k současné situaci ve vládě Babiš. Současně poznamenal, že hnutí ANO dělalo co nejvíc, aby mobilizovalo voliče.

Pět senátorů v prvním kole

Lidé si vybrali 22 budoucích senátorů z celkem 19 adeptů ANO, devíti kandidátů ODS nebo šesti zástupců hnutí Starostů. Lidovci a TOP 09 mají v závěrečném klání shodně po dvou zástupcích a SPD, KSČM, SEN 21 a Přísaha po jednom.

Z prvního kola vzešlo pět senátorů. Tři z nich obhájili svůj dosavadní mandát, dalších 14 má tuto šanci ve finále. Šest senátorů neuspělo v prvním kole a zbývající čtyři včetně ministra školství Mikuláše Beka (STAN) se možnosti znovu kandidovat vzdali.

V prvním kole zvítězila také poslankyně hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová. Do horní komory Parlamentu ji může následovat dalších pět poslanců.

Do druhého kola se dostal také Stanislav Balík jako jediný nezávislý kandidát a za své hnutí s podporou Pirátů rovněž senátor Marek Hilšer.