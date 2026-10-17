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Volby 2026 ONLINE: Češi si vybírají senátory, účast dosahuje 15 až 25 procent

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  12:09aktualizováno  12:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka...
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Matěj Ondřej Havel na ZŠ SNP v Hradci...
Kandidátka hnutí ANO do Senátu Sandra Tsoukernik vhazuje při druhém kole...
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16....
14 fotografií
Voliči v části Česka v sobotu dokončí letošní obměnu třetiny Senátu. K pěti kandidátům, kteří uspěli už v prvním kole před týdnem, přibude dalších 22 senátorů. Lidé mohou volit do 14 hodin, poté začnou volební komise sčítat hlasy. Během odpoledne už bude jasné, kdo získá šestiletý mandát v horní komoře Parlamentu.

V prvním kole letošních voleb dosáhla volební účast 43,31 procenta. Ve druhém kole bývá tradičně výrazně nižší, protože voliči vybírají už jen mezi dvěma kandidáty. Tento víkend se v sobotu dopoledne pohybovala většinou mezi 15 až 25 procent. Mezi jednotlivými okrsky jsou značné rozdíly. Nejnižší volební účast byla při finále před deseti lety, kdy hlasovat přišlo jen 15,38 procenta voličů.

Kompletní výsledky by podle zkušeností z minulých voleb mohly být známy přibližně do tří hodin od uzavření volebních místností.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb. Volební místnost ve školce Bachmačská v Kolíně, kde se rozhoduje mezi Michaelem Kašparem (STAN) a Andreou Brzobohatou (ANO). (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku David Smoljak Praha-Vinoř. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
Druhé kolo senátních voleb. Na snímku Vít Rakušan, který odvolil v Kolíně. (16. října 2026)
54 fotografií

Bez ohledu na výsledek druhého kola je jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v celkově jednaosmdesátičlenném Senátu.

První volební kolo, které se konalo koncem minulého týdne souběžně s komunálními volbami, dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a SLK. Prosadilo se jich všech 14 nominovaných, přičemž dva – Jan Sobotka na Trutnovsku a opakovaně Zbyněk Linhart na Děčínsku – získali mandát v úvodním kole.

Z 24 kandidátů ANO postoupilo do finále 13 a ze 14 adeptů ODS devět. Dařilo se i lidovcům a TOP 09. Z pěti kandidátů KDU-ČSL byl zvolen předseda strany Jan Grolich na Vyškovsku a další dva mají stejnou možnost ve druhém kole. Za TOP 09 se staronovým senátorem stal Jan Grulich na Rychnovsku a další z jeho kolegů postoupil do finále.

Z ostatních stran a hnutí dosáhl na opětovné zvolení senátorem v prvním kole jen Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve ODS) na Strakonicku. Piráti a SEN 21 mají po jednom želízku v ohni, stejně jako adepti dalších pěti převážně regionálních uskupení.

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Volby 2026 ONLINE: Češi si vybírají senátory, účast dosahuje 15 až 25 procent

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