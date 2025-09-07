Volby by vyhrálo ANO s 30,7 procenta. Do Sněmovny by prošli i Motoristé

Autor:
  11:57
Volby do Poslanecké sněmovny by vyhrálo hnutí ANO s 30,7 procenta. V dolní komoře by tak obsadilo 68 křesel. Druhá by skončila koalice SPOLU, hlas by jí dalo 20,3 procent voličů. Vyplývá to z nového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima NEWS. Do Sněmovny by se s 5,5 procenta hlasů dostali také Motoristé.

Předseda ANO Andrej Babiš, místopředseda hnutí Karel Havlíček a šéfka poslanců ANO Alena Schillerová ve Sněmovně (5..června 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hnutí ANO by svůj hlas podle aktuálního průzkumu dalo 30,7 procent voličů. Oproti předešlému týdnu tak jeho preference klesly o půl procentního bodu.

Pohoršila si i vládní koalice SPOLU, která klesla o 0,6 procentního bodu na 20,3 procent. Získala by tak 43 mandátů.

Opoziční hnutí SPD by podle průzkumu volilo 12,9 procent lidí a získalo by 27 křesel. Čtvrtou příčku obsadili Starostové s 10,5 procenta a 21 mandáty.

Mírně si polepšili Piráti, kteří by ve volbách získali 9,2 procenta hlasů a 19 mandátů. Stačilo! by dostalo hlasy od 7,4 procent voličů a ve Sněmovně by obsadilo 14 křesel.

Nad pětiprocentní hranici se podle aktuálního průzkumu dostali také Motoristé s 5,5 procenty hlasů. Získali by tak 8 mandátů. Naopak Přísaha by s 2,9 procenty neuspěla.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.