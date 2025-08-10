Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Autor:
  11:43
Volby do Poslanecké sněmovny by podle průzkumu společnosti STEM v srpnu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 % hlasů. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21,3 %. Do Sněmovny by se dostalo ještě SPD, STAN, Piráti a hnutí Stačilo!. To podle analytiků dohání Piráty.
Europoslanec Filip Turek na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025)

Europoslanec Filip Turek na sněmu Motoristů sobě v Olomouci (19. července 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Andrej Babiš (ANO) pózuje na fotografii z festivalu Colors of Ostrava s jídlem.
Na Moravském náměstí v Brně proběhl další předvolební mítink premiéra Petra...
Vít Rakušan ve štábu Starostové. (21. září 2024)
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí...
26 fotografií

Podle nového průzkumu STEM pro CNN Prima News se potvrzuje dominance hnutí ANO, které si drží podporu dlouhodobě nad hranicí 30 procentních bodů. Koalice SPOLU by skončila druhá a podle analytiků zatím ani při jediném letošním průzkumu neměla dostatek hlasů pro sestavení vlády.

Souboj o třetí příčku mezi SPD a STAN v průzkumu vyhrálo opoziční hnutí, které před Starosty znovu zvýšilo náskok.

SPD, které jde do říjnových voleb společně s Trikolorou, Svobodnými a PRO, získalo 13,2 procenta hlasů, STAN může počítat s podporou asi desetiny voličů.

Piráti, kandidující se Zelenými, o desetinu překonali osm procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě uskupení Stačilo!, které získalo 8 %. Naopak pod hranicí skončila Přísaha a Motoristé, kteří se ale se ziskem 4,9 % těsně přiblížili k hranici nutné ke vstupu do Sněmovny.

Průzkum se konal od 17. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho 1551 respondentů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.