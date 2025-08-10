Volby by vyhrálo ANO. Stačilo! má 8 %, Motoristé opět posilují

Podle nového průzkumu STEM pro CNN Prima News se potvrzuje dominance hnutí ANO, které si drží podporu dlouhodobě nad hranicí 30 procentních bodů. Koalice SPOLU by skončila druhá a podle analytiků zatím ani při jediném letošním průzkumu neměla dostatek hlasů pro sestavení vlády.
Souboj o třetí příčku mezi SPD a STAN v průzkumu vyhrálo opoziční hnutí, které před Starosty znovu zvýšilo náskok.
SPD, které jde do říjnových voleb společně s Trikolorou, Svobodnými a PRO, získalo 13,2 procenta hlasů, STAN může počítat s podporou asi desetiny voličů.
Piráti, kandidující se Zelenými, o desetinu překonali osm procent. Do Sněmovny by se dostalo ještě uskupení Stačilo!, které získalo 8 %. Naopak pod hranicí skončila Přísaha a Motoristé, kteří se ale se ziskem 4,9 % těsně přiblížili k hranici nutné ke vstupu do Sněmovny.
Průzkum se konal od 17. července do 5. srpna a zúčastnilo se ho 1551 respondentů.