Vesnička ležící mezi Starou a Novou Říší na samém jihu Jihlavska má jen něco přes tři desítky obyvatel. Z nich je voličů 29. U voleb chyběl jen jeden z nich, svůj hlas do urny vhodilo 28 občanů. Volební účast zde tak dosáhla 96,55 procent, byla nejvyšší v kraji.
„Máme to tu tak často,“ říká starostka Ludmila Havlová. „Jsme opravdu malá obec, všichni se tu dobře známe. Voliči tu jsou zodpovědní, vzájemně se v tom podporujeme,“ směje se starostka. Když někdo chybí, celá ves ví, kdo to byl.
Výsledky - Kraj Vysočina
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
VÝZVA 2025
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Jen velmi těsně Vápovicím unikla stoprocentní účast. Chyběla jen jedna volička. „Bohužel, je se zdravotními potížemi v nemocnici. Pokud by byla doma, určitě bychom na těch sto procent dosáhli,“ podotkla Havlová.
Polovinu všech hlasů, tedy 14, v její obci posbíralo hnutí ANO. Deset si připsala koalice SPOLU. Po jednom pak získali Piráti a další tři menší strany, které se do parlamentu nedostaly.
V závěsu jsou Martinice, na dně pak Lidmaň
Vápovicím se přiblížily Martinice u Onšova. V obci ležící kousek od silnice z Pelhřimova na Vlašim k volbám přišlo 95,74 procent oprávněných voličů. V absolutních číslech to znamená, že z 46 voličů se k volbám dostavilo 44.
I v Martinicích konkurenty rozdrtilo hnutí ANO. Získalo tu 17 hlasů. SPOLU a STAN braly po sedmi hlasech, SPD pět, Piráti dva a Motoristé jeden hlas. Zbytek připadl uskupením, která místo ve sněmovně nezískala.
Na opačném konci co do volební účasti je Lidmaň. Obec ležící necelých 15 kilometrů západně od Pelhřimova jako jediná na celé Vysočině vykázala účast nižší než 50 procent. K volbám zde přišlo jen 123 voličů z 253. Vyjádřeno v procentech to je pouhých 48,62.
4. října 2025
I zde zvítězilo ANO, hlas mu dalo 41 voličů. Na druhém místě s 28 skončil STAN, třetí byla koalice SPOLU se 17 hlasy. Alespoň deset hlasů získali ještě Piráti a Motoristé.
Nejméně práce měli jako každoročně volební komisaři ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku. Ta je už roky brána za nejmenší obec v celém Česku, čemuž odpovídá i počet voličů. Těch tu při posledních sněmovních volbách žilo jen 18. K volbám se dostavilo 14 z nich. Šest hlasů si připsalo ANO, tři SPOLU, po dvou Motoristé a STAN a jeden Piráti.
Vápovice leží na samém jihu Jihlavska.
