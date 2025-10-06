Ke stoprocentní účasti chyběl vesničce jediný volič, roli hrálo zdraví

Pouze jeden jediný volič nepřišel v malé vesničce na JIhlavsku k volbám. A ještě k tomu ne úplně svou vinou. Ve Vápovicích na Jihlavsku tradičně patří účast v jakýchkoliv volbách na celé Vysočině k té nejvyšší. O víkendu se to znovu potvrdilo. K magické stoprocentní hranici chyběl krůček.
Volby v Březníku na Třebíčsku (3. října 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vesnička ležící mezi Starou a Novou Říší na samém jihu Jihlavska má jen něco přes tři desítky obyvatel. Z nich je voličů 29. U voleb chyběl jen jeden z nich, svůj hlas do urny vhodilo 28 občanů. Volební účast zde tak dosáhla 96,55 procent, byla nejvyšší v kraji.

„Máme to tu tak často,“ říká starostka Ludmila Havlová. „Jsme opravdu malá obec, všichni se tu dobře známe. Voliči tu jsou zodpovědní, vzájemně se v tom podporujeme,“ směje se starostka. Když někdo chybí, celá ves ví, kdo to byl.

Výsledky - Kraj Vysočina

ANO 2011

36,11 %
strana získala 103 972 hlasů
4
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,28 %
strana získala 67 037 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,8 %
strana získala 33 976 hlasů
1
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,32 %
strana získala 21 099 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,07 %
strana získala 20 373 hlasů
1
0

Motoristé sobě

6,8 %
strana získala 19 588 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 13 537 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,2 %
strana získala 3 477 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,49 %
strana získala 1 430 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,25 %
strana získala 730 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,22 %
strana získala 657 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 623 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 430 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 315 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 261 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 161 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 134 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 122 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Jen velmi těsně Vápovicím unikla stoprocentní účast. Chyběla jen jedna volička. „Bohužel, je se zdravotními potížemi v nemocnici. Pokud by byla doma, určitě bychom na těch sto procent dosáhli,“ podotkla Havlová.

Polovinu všech hlasů, tedy 14, v její obci posbíralo hnutí ANO. Deset si připsala koalice SPOLU. Po jednom pak získali Piráti a další tři menší strany, které se do parlamentu nedostaly.

V závěsu jsou Martinice, na dně pak Lidmaň

Vápovicím se přiblížily Martinice u Onšova. V obci ležící kousek od silnice z Pelhřimova na Vlašim k volbám přišlo 95,74 procent oprávněných voličů. V absolutních číslech to znamená, že z 46 voličů se k volbám dostavilo 44.

I v Martinicích konkurenty rozdrtilo hnutí ANO. Získalo tu 17 hlasů. SPOLU a STAN braly po sedmi hlasech, SPD pět, Piráti dva a Motoristé jeden hlas. Zbytek připadl uskupením, která místo ve sněmovně nezískala.

Na opačném konci co do volební účasti je Lidmaň. Obec ležící necelých 15 kilometrů západně od Pelhřimova jako jediná na celé Vysočině vykázala účast nižší než 50 procent. K volbám zde přišlo jen 123 voličů z 253. Vyjádřeno v procentech to je pouhých 48,62.

I zde zvítězilo ANO, hlas mu dalo 41 voličů. Na druhém místě s 28 skončil STAN, třetí byla koalice SPOLU se 17 hlasy. Alespoň deset hlasů získali ještě Piráti a Motoristé.

Nejméně práce měli jako každoročně volební komisaři ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku. Ta je už roky brána za nejmenší obec v celém Česku, čemuž odpovídá i počet voličů. Těch tu při posledních sněmovních volbách žilo jen 18. K volbám se dostavilo 14 z nich. Šest hlasů si připsalo ANO, tři SPOLU, po dvou Motoristé a STAN a jeden Piráti.

Vápovice leží na samém jihu Jihlavska.

Vápovice leží na samém jihu Jihlavska.

