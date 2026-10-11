Jde ale o křehkou většinu. Jednat by se o ní mohlo již v průběhu neděle anebo v pondělí. „Chci o případné spolupráci jednat se Spolu pro Prahu, Prahou Sobě a Piráty,“ avizoval Petr Hlaváček.
Už v noci na neděli, když ještě probíhalo sčítání hlasů, s Tomášem Portlíkem telefonoval.
„Oblíbil jsem si funkci primátora,“ komentoval vítězství Petr Hlaváček.
„Moc jsme si toho říkat nemuseli, spolupracujeme dlouhodobě a máme dobré vztahy. Vítěz má nárok na primátora. To je fér,“ řekl Tomáš Portlík. O tom, jak by si obě formace rozdělili funkce v pražské radě zatím jasno není.
„Jsme univerzální a gesce si vyříkáme,“ sdělil Portlík. Možností by bylo též sestavit vládu v Praze ve formátu STAN, Spolu Prahu a Piráti. V téhle sestavě by většina byla o poznání výraznější, 41 zastupitelů.
To však nevypadá moc pravděpodobně. „Myslím, že bychom si s Piráty měli od sebe odpočinout,“ opakoval svá předvolební vyjádření Tomáš Portlík. Pokud by se STAN dohodl se Spolu pro Prahu a Prahu Sobě, v zastupitelstvu by disponovali 47 hlasy.
Pravděpodobné koalice v Praze
65 křesel
Obtížně přestavitelná je varianta, že by Petr Hlaváček Tomáše Portlíka obešel s Piráty a Prahou Sobě. Opřít by se však mohli o většinu 37 hlasů. Pouhou hru u s aritmetikou jsou možně výpočty koalice s účastí ANO.
Mandáty by STAN a ANO k většině nestačily, měly by jich 28. Potřebovali by buď 13 hlasů Prahy Sobě, nebo sedm pirátských. Ti ale s ANO spolupracovat nechtějí. Podobně je na tom obrácená varianta Spolu pro Prahu a ANO.
I ti by měli 28 hlasů a potřebovali někoho k sobě. Spolupráci s ANO ale i Tomáš Portlík v noci na neděli vyloučil.