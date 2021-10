Volby by vyhrálo ANO, dvě opoziční koalice by ve sněmovně nezískaly většinu, ukázal průzkum

Současné vládní hnutí podle posledního volebního modelu je ve vedení, získalo by 27,3 procent. Za sebou by tak nechalo dvě koalice - SPOLU s 21,4 procenty a Piráty se Starosty, kteří by získali 17,4 procent.

„ANO své voliče dokázalo mobilizovat již před měsícem, u ostatních uskupení je to mnohdy úkol až do finiše kampaně. Koalice Spolu mírně posiluje, se ziskem přes 21 procent by skončila druhá. Oproti druhé koalici má pevnější stoupence a působí soudržněji. Koalice Pirátů a STAN zaznamenala od jara významný pokles, nyní je ale zhruba na stejné úrovni jako v předchozích dvou měsících,“ vysvětlili tvůrci modelu.

Čtvrtou stranou, která by se dostala do Sněmovny, by byla SPD Tomia Okamury se ziskem přes 12 procent. Hranici pěti procent by pokořili komunisté a přísaha Roberta Šlachty. Naopak 4,4 procent by znamenala zásadní neúspěch pro ČSSD Jana Hamáčka.

„Model STEM ukazuje situaci na konci září, v době zhruba deseti dní do voleb. Přesto každý sedmý volič váhá, kterou stranu – a zda vůbec nějakou – půjde volit. Ve finiši kampaně politických stran nepůjde jen o to pokusit se přesvědčit váhající, ale do určité míry snížit ochotu se voleb zúčastnit u potenciálních voličů konkurenčních stran,“ uvádí agentura k výsledkům modelu.



Průzkum probíhal v době od 24. září do 30. září 2021 a zúčastnilo se ho 1247 osob nad 18 let. Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin.

Rozcvička pro Fialu

Hostem nedělního pořadu Partie na CNN Prima NEWS byl expremiér ODS Petr Nečas. Podle něj to má Petr Fiala jako lídr koalice SPOLU těžké. „Fiala to má obtížné, ale jestli chce být premiérem, je to jen rozcvička, pokud to tedy nebude jednobarevná vláda. Premiér musí najít komplexní řešení pro všechny partnery, je to teď trénink,“ prohlásil. Dodal, že bude kroužkovat a volit ODS.

Podle něj nicméně koalice nejsou podvodem na voliče, jak o tom mluví současný premiér Andrej Babiš. „Kdyby to nebyl podvod, tak to neumožňuje náš zákon, nejsou to první předvolební koalice, co tu vznikly. Podvod by to byl, kdyby se daly dohromady účelově a po volbách přestaly spolupracovat,“ uvedl. Osobně věří, že strany v koalici SPOLU budou společně postupovat i po volbách.

O koalicích a kroužkování mluvil v pořadu také Cyril Svoboda, který uvedl, že by byla chyba, kdyby se koalice po volbách rozpadly. „Je potřeba říct voliči, že jde o všechno. ČR je bezpečná, nemáme tu migranty, útoky, jsme vyspělí. Takže témata voleb se hledají složitě. Lidé budou kroužkovat, já také,“ dodal Svoboda. Dokonce mluvil i o „kroužkovací válce“.