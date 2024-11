Volby by vyhrálo ANO, hnutí STAN poprvé před ODS, ukazuje průzkum

Podle modelu by SPD volilo 7 procent lidí, komunisté by získali 5,8 procenta a do Sněmovny by se s 5,7 procenta dostali také Piráti. Pod pětiprocentní hranicí by naopak zůstali Motoristé sobě s 4,4 procenta, se ziskem 3,8 procenta by se nedostala ani TOP 09. Za nimi pak podle šetření jsou i SOCDEM (3,3 procenta), Přísaha (3 procenta), KDU-ČSL (2,8 procenta) a Svobodní (2,4 procenta).

Oproti říjnu hnutí ANO posílilo o 2,4 procentního bodu a je podle agentury na dohled zisku většiny křesel ve Sněmovně. „Hnutí STAN a ODS oproti říjnovému modelu mírně ztratili a hnutí STAN poprvé přeskočilo ODS v celkovém pořadí,“ uvádí šetření. Dodává, že ODS zaznamenala největší meziměsíční pokles, a to o 2,2 procentního bodu.

„Podpora hnutí ANO v listopadu ještě dále vzrostla. Strany vládní koalice a Piráti naopak mírně ztratili. Zatímco u ODS a STAN se nejedná o systematický jev, v průběhu podzimu pravidelně oscilují kolem 10-12 procenty, u Pirátů se jedná u dlouhodobější pokles, trvající od červnových eurovoleb,“ říká politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

Podle listopadového měření by šlo volit 56,7 procenta občanů. Šetření probíhalo od 5. do 12. listopadu 2024 a zúčastnilo se jej 1306 respondentů starších 18 let.