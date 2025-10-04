Volby 2025

Jednání se rozbíhají. Okamura a Macinka se ještě dnes sejdou s Babišem

  20:13aktualizováno  20:13
Předseda SPD Tomio Okamura a šéf Motoristů sobě Petr Macinka v sobotu potvrdili, že se ještě dnes sejdou s šéfem vítězného ANO Andrejem Babišem k rozhovorům o možné spolupráci. Babiš deklaroval, že jeho cílem je jednobarevná vláda ANO s podporou SPD a Motoristů sobě.
Tisková konference volebního štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vyjednávání o nové podobě vlády se rozbíhá už krátce po sečtení volebních hlasů. Předseda SPD Tomio Okamura oznámil, že má naplánovanou schůzku s Andrejem Babišem, který chce vytvořit vládu složenou pouze z ANO, ale opírající se o podporu SPD a Motoristů sobě.

O dalším postupu mluvil i místopředseda ANO Karel Havlíček, podle nějž by první jednání mohla začít už v sobotu večer.

Okamura zdůraznil, že před podrobnějším komentářem chce znát Babišovy konkrétní představy a programové priority, zároveň ale připomněl, že SPD a ANO mají v řadě témat průnik.

Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho hnutí očekává pozvání k jednání. Havlíček ale upozornil, že po volbách zaznívá řada prohlášení a konkrétní schůzky se teprve domlouvají.

ANO trvá na klíčových zahraničněpolitických bodech — členství Česka v EU a NATO či stávající pozici k válce na Ukrajině, kde považuje Rusko za agresora. Podle průběžných výsledků má ANO 80 mandátů, SPD 15 a Motoristé 13, dohromady tedy většinu ve Sněmovně.

