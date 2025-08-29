Ke korespondenční volbě se na poslední chvíli přihlásily další tisíce Čechů

Autor: ,
  14:40aktualizováno  14:40
K hlasování ve sněmovních volbách ze zahraničí se prostřednictvím datových schránek těsně před vypršení termínu přihlásily nižší tisíce Čechů. Ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že se z ciziny chystá volit přes 24 tisíc občanů, s nově zapsanými se tak počet přehoupne přes polovinu původního odhadu 50 tisíc zájemců. Češi v zahraničí mohou písemně požádat o korespondenční formu hlasování do pátečního večera.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Přibližné počty těch, kteří chtějí využít první možnosti hlasovat z ciziny korespondenčně, bude moci ministerstvo zahraničí oznámit během příštího týdne. Ani toto číslo nebude ještě konečné, protože osobně budou moci zájemci podat žádost o korespondenční hlasování až do 1. října, sdělilo ministerstvo zahraničí.

V neděli byly uzavřeny zvláštní voličské seznamy na jednotlivých zastupitelských úřadech, do nichž se museli zapsat všichni, kdo chtějí hlasovat, a to jak fyzicky na zastupitelských úřadech, tak poštou. V pondělí Černínský palác informoval, že zapsaných je zatím 24 206 s tím, že úřady ještě vyhodnocují žádosti, které přišly o víkendu včetně zemí s časovým posunem.

Jakákoliv čísla jsou teď podle ministra a volebního kandidáta koalice Spolu Jana Lipavského předčasná. „Už jen zápis do zvláštního seznamu voličů nám ukázal, že řada našich krajanů nechávala tento krok na poslední chvíli a do datových schránek nám oproti původním zhruba 24 tisícům voličů přibyly na poslední chvíli ještě další nízké tisíce osob,“ uvedl.

„Určitou informaci o počtu českých občanů, kteří plánují volit korespondenčně, tak budeme moci oznámit až během příštího týdne. Nicméně, toto číslo ještě nebude konečné, jelikož podat žádost o korespondenční hlasování bude stále možné učinit osobně, a to až do 1. října 2025,“ dodal ministr.

Poloviční zájem

Po připočtení „nižších tisíců“ zájemců o hlasování z ciziny, kteří se přihlásili na poslední chvíli, k už oznámeným 24 tisícům se počet krajanů připravených volit lehce přehoupne přes polovinu původního odhadu 50 tisíc, se kterým ministerstvo pracovalo během diskuse o zavedení korespondenční volby.

Kromě hlasování poštou budou moci Češi v zahraničí volit také standardně na 108 zastupitelských úřadech nebo v kterékoli volební místnosti v Česku, pokud si vyžádají voličský průkaz. S ním budou moci naopak hlasovat na ambasádách Češi, kteří budou v cizině pobývat krátkodobě například kvůli rekreaci nebo stáži.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí vybírat poslance na stovce zastupitelských úřadů zhruba 18 800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13 200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28 700 Čechů, využilo toho 23 tisíc z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400 tisíc až 600 tisíc českých občanů.

Podle politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volbou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58 tisíc.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.