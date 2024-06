ANO by vyhrálo s 34 procenty, druhá ODS by měla 16 procent, uvádí Kantar

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých křesel zůstaly TOP 09 i KDU-ČSL. Z mimoparlamentních stran nejvíc posílila Přísaha s 4,5 procenta hlasů, vyplývá z modelu.

Pokud by vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 stejně jako v posledních sněmovních volbách či nedávných evropských volbách utvořily koalici Spolu, získaly by 22,5 procenta hlasů. ANO by za této situace rovněž vyhrálo, a to se ziskem 34,5 procenty.

ANO s 34 procenty oproti předchozímu dubnovému průzkumu o dva procentní body posílilo. ODS s 16 procenty má o půl procentního bodu víc než na jaře. Třetí Piráti s devíti procenty si pohoršili o dva procentní body. Podpora STAN stoupla o jeden procentní bod na 8,5 procenta.

Hnutí SPD podle autorů průzkumu zaznamenalo mezi stranami největší odliv voličské přízně. Získalo by nyní šest procent hlasů, ve srovnání s dubnem o tři procentní body méně.

Ze stran, které nyní nemají zastoupení ve Sněmovně, zaznamenala podle Kantaru největší vzestup Přísaha se 4,5 procenta. Úbytek podpory podle průzkumu naopak zaznamenaly vládní TOP 09 a KDU-ČSL. TOP 09 si oproti dubnu pohoršila o procentní bod na čtyři procenta, lidovci o půl procentního bodu na tři procenta. Tři procenta hlasů by získali rovněž komunisté, na 2,5 procenta by dosáhli Zelení, Svobodní i SOCDEM.

Při přepočtu hlasů na mandáty by hnutí ANO získalo podle Kantaru 95 mandátů, ODS 43, Piráti 25, SPD 19 a STAN 18.

Za situace, že by kandidovala koalice Spolu (ODS,KDU-ČSL a TOP 09), by hnutí ANO mělo 89 mandátů, Spolu 56 poslanců, Piráti by získali 23 křesel, SPD 17 a STAN 15 mandátů. „Současná koalice by dosáhla na 94 mandátů, pořád by to tedy nestačilo na nadpoloviční většinu,“ dodali autoři volebního modelu. Nyní má koalice 108 poslanců. Volby do Sněmovny se mají konat příští rok na podzim.

Průzkumu Kantaru se tento měsíc zúčastnilo víc než 1 000 respondentů. Statistická chyba volebního modelu činí u stran s menším ziskem 1,1 procentního bodu a až 3,5 procentního bodu u stran s vysokým ziskem.