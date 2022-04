Válka ohrožuje i nás, pokud se agresora nepodaří včas zastavit, řekl Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Sotva jsme se vyrovnali s vlnou omikronu a ve vysokém tempu dokázali připravit a prosadit protiinflační rozpočet, Evropu zasáhla válka,“ uvedl předseda vlády ve svém projevu.

„Investovat do naší obrany se vyplatí,“ řekla i ministryně obrany Jana Černochová. Česko podle ní zatím Ukrajině dodalo vojenský materiál v hodnotě 1,1 miliardy korun. „V těchto dodávkách budeme pokračovat,“ uvedla na kongresu ODS.

„Musíme činit maximum pro to, aby ukrajinská strana byla silná a nepřítele porazila, je to naším bytostným zájmem, protože víme, že na Ukrajině se bojuje i za nás,“ řekla Černochová.

Bojují i za nás, my to dobře víme, řekl Stanjura

Podobně se vyjádřil i ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. „Bojují za nás a my to dobře víme,“ prohlásil. Vadí mu, když někteří lidé zpochybňují pětitisícikorunový příspěvek uprchlíkům, ukrajinským matkám s dětmi, zatímco ukrajinští muži bojují proti ruskému agresorovi.

Podle premiéra Fialy je štěstím, že se vláda neopírá ani o populisty, ani o proruské extrémisty. „Splnil jsem to, k čemu jsem se vám zavázal před dvěma lety,“ řekl delegátům Fiala.

„Česká republika má opět slušnou demokratickou vládu,“ uvedl premiér, který bude v sobotu obhajovat svůj post předsedy strany. Stejně jako první místopředseda ODS a ministr financí Zbyněk Stanjura nemá Fiala protikandidáta. Ve vedení ODS naopak končí šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Zemi se podařilo ubránit před destrukcí ze strany populistů a extrémistů, řekl premiér

Na kongresu v pátek Fiala zrekapituloval úspěchy, jichž pod jeho vedením dosáhla ODS. V krajských volbách získala o polovinu více mandátů a čtyři posty hejtmany, v Senátu dokázala vytvořit největší klub a získala post šéfa horní komory parlamentu pro Vystrčila.

Hlavním úspěchem bylo vítězství v říjnových volbách, po nichž ODS odstavila od vlády ANO Andreje Babiše,

„Slíbil jsem dát do voleb takovou formaci, aby nepropadly hlasy středopravicových voličů a jsem rád, že jsme do toho šli SPOLU,“ řekl předseda vlády. Připomněl, že slíbil straně ubránit zemi před destrukcí ze strany populistů s extrémisty a konec polokomunistické vlády. „To se nám povedlo,“ prohlásil premiér.

„Musíme si přiznat, že mnozí nás volili nikoliv proto, že by nás milovali a bezezbytku nám věřili. Volili nás proto, že jsme jim přišli jako v tu chvíli nejmenší zlo. Nejmenší zlo z těch, kterým Česká republika v posledních letech čelí. Prostě si řekli, že zavřou oči a ještě jednou to s námi zkusí. To musíme mít na paměti. Každý z nás. A podle toho se musíme chovat. Ve vládě, v krajích, v parlamentu, ale i v místních zastupitelstvech,“ řekl na kongresu předseda ODS Petr Fiala.

Bývalou vládu kritizoval za činnost při epidemii covidu-19. „Vyšli jsme z pandemie se stamiliardovými dluhy, z nichž bohužel významná část byla rozházena minulou vládou Andreje Babiše na výdaje, které s pandemií vůbec nesouvisely,“ řekl Fiala. Kabinet Andrej Babiše znal podle něj při epidemii jen předražené nákupy a lockdowny.

Prozradí ODS, koho chce na Hradě?

Občanští demokraté by na kongresu, jehož podtitulem je heslo „Věříme v budoucnost“, teoreticky mohli mluvit i o tom, kdo by měl být příštím prezidentem. Mandát Miloši Zemanovi končí příští rok v březnu. „Toto určitě nebude, ale pečlivě pracujeme na tom, abychom měli kvalitního kandidáta,“ uvedl při příchodu na kongres premiér Fiala.

Jako výzvu by měli občanští demokraté vzít podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila zvolení prezidenta, který by se za dva roky zúčastnil kongresu ODS.

Politici ODS mají ambici najít kandidáta, který by měl podporu buď celé vládní koalice, nebo aspoň koalice SPOLU, a měl by reálnou šanci porazit v prezidentské volbě šéfa ANO Andreje Babiše. Ten sice kandidaturu na Hrad zatím nepotvrdil, ale politici napříč spektrem s ní počítají.

Najít takového společného kandidáta se zatím vládní koalici nepodařilo, i proto, že její pozornost se soustředí v posledních týdnech na problémy související s válkou proti Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko, zejména na řešení uprchlické vlny z Ukrajiny.

V minulosti byla z politiků ODS v souvislosti s prezidentskou volbou zmiňována jména šéfa Senátu Miloše Vystrčila, který na kongresu skonči ve vedení ODS a na podzim ho čeká obhajoba křesla v horní komoře paralmentu, senátorky Miroslavy Němcové či europoslance a místopředsedy ODS Alexandra Vondry.

Fiala dřív svou kandidaturu na Hrad vyloučil

Premiér Fiala v únoru možnost, že by kandidoval na Hrad, odmítl. „Přede mnou je celá řadu úkolů v čele vlády a jsem odhodlaný je uskutečnit. Prezidentskou kandidaturu skutečně nezvažuji. Co se týká kandidátů na prezidenta, vedeme o tom jednání, věřím, že se nám podaří najít dobrého kandidáta, který bude mít podporu minimálně koalice SPOLU,“ uvedl pro iDNES.cz předseda vlády.

V pátek Fiala i ministři za občanské demokraty a členové vedení ODS vystoupili s projevy.

V sobotu v hale O2 Universum, kde před časem bylo velkokapacitní očekovací centrum a běžně se tu konají spíše koncerty, vystoupí před volbou vedení ODS jako hosté šéfové dalších vládních stran a také ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Kongres byl původně plánován na polovinu ledna, ale ODS ho odložila kvůli opatřením proti šíření koronaviru. Při kongresu si občanští demokraté připomenou loňské třicáté výročí vzniku strany.