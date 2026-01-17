ODS si po dvanácti letech zvolí nového lídra. Soupeři jsou Kupka a Ivan

  7:40aktualizováno  7:40
Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolí nové vedení. V čele strany po dvanácti letech skončí bývalý premiér Petr Fiala, který už nebude obhajovat funkci lídra strany. Kandidáti na nového předsedu občanských demokratů jsou zatím dva, dosavadní místopředseda a exministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městského obvodu Ostrava Jih Radim Ivan.
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tisková konference ODS. Na snímku hovoří Martin Kupka. (13. ledna 2026)
Favoritem volby předsedy je Kupka, který získal nominaci v jedenácti regionech, Ivan na regionálních sněmech otevřenou podporu nezískal.

Kupka, který jde do volby jako favorit, po kongresu plánuje do několika týdnů ustavit stínovou vládu ODS.

Na kongresu, který se uskuteční v hotelu Clarion, delegáti v sobotu zvolí i prvního místopředsedu nejsilnější opoziční strany. Kandídáti jsouta jsou senátor Martin Červíček a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Novinkou bude takzvané grilování uchazečů o funkce v předsednictvu, delegáti budou klást kandidátům otázky hodinu. V nedělní volbě místopředsedů, do které se hlásí osm kandidátů, to bude hodina a půl.

Kongres zahájí bilanční projev Petra Fialy, který už neobhajuje post ve vedení strany poté, co volby do Sněmovně suverénně vyhrálo opoziční hnutí ANO a jeho šéf Andrej Babiš sestavil vládu ANO, SPD a Motoristů.

Na kongresu také vystoupí předsedové TOP 09 Matěj Ondřej Havel a lidovců Marek Výborný, jejichž strany kandidovali s ODS v rámci koalice SPOLU. Mezi hosty kongresu bude i místopředseda STAN Lukáš Vlček.

