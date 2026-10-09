Volby 2026 ONLINE: Česko volí. Hlas už odevzdali Babiš, Klaus a Zeman

V pátek budou volební místnosti otevřeny do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Mezi první voliče tradičně patří předsedové stran a hnutí či bývalé hlavy státu Václav Klaus a Miloš Zeman.
„Podpořil jsem na jejich žádost tři kandidáty do Senátu za hnutí ANO, dva kandidáty do Senátu za stranu PRO a jednu kandidátku do hnutí Stačilo,“ řekl po volbě bývalý prezident Miloš Zeman s tím, že v tom žádný rozpor nevidí.
„Spektrum můžete rozdělit pouze do dvou polorovin. A mnou vybrané strany jsou všechny tři pouze v jedné polorovině. Dalo by se říci, že jsou to buď strany vládní, anebo strany, vůči nimž je vláda sympatická a naopak,“ dodal exprezident své vidění současné politické mapy.
Volby 2026 OBRAZEM
Exprezident Václav Klaus řekl, která uskupení označuje za aktivistická hnutí. „Člověk musí bojovat proti Pirátům a pokusit se, aby zmizeli z povrchu zemského. Myslím Piráty všeho druhu – Kobylisy sobě, Praha sobě, Občané za něco… To nejsou autentické politické strany. Já myslím, že je to popření politických voleb,“ dodal Klaus.
Na pražském Břevnově mezi prvními odvolil už i poslanec za Motoristy sobě Filip Turek. Prezident podle něj svou neúčastí nejde dobrým příkladem. „Dříve všechny vyzýval, aby chodili k volbám. Ale také říkal, že bude dodržovat Ústavu... Je to s ním těžké,“ povzdechl si Turek.
Předsedové stran mezi prvními voliči
V Hradci Králové už odvolil i předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „V komunálních volbách se hraje o to, že vláda Andreje Babiše se netají tím, že chtějí otevřít debatu a sáhnout si na úspory zejména největších českých měst, kde skutečně leží až stovky miliard korun,“ uvedl po volbě Ondřej Havel.
Ohledně senátních voleb doplnil, že je potřeba nedat Senát vládní koalici a hnutí ANO. „Dokázali jsme se domluvit napříč senátními obvody. Hradec Králové je toho příkladem. Úspěchem pro nás nebude nic menšího, než obhájit naše dva mandáty. Cokoliv méně je neúspěch,“ dodal šéf TOP 09.
Volbu má již za sebou také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Použil jsem Bartošovy eDoklady. Můžete volit s elektronickou občankou,“ vtipkoval po východu z volební místnosti. V senátních volbách Piráti obhajují jeden mandát.
„Máme celkem tři kandidátky, takže budeme rádi, když jich získáme víc,“ doplnil Hřib, který doufá v alespoň padesátiprocentní účast voličů.
V Pohořelicích na Brněnsku už odvolil i předseda hnutí Přísaha a senátor Robert Šlachta.
V komunálních i senátních volbách mají letos voliči na výběr z nižšího počtu kandidátů než při předchozích volbách. O 27 rozdělovaných křesel v horní komoře se letos díky dohodám opozičních stran na společných kandidátech pokouší 154 adeptů, což je o osm desítek méně než při předchozích volbách před šesti lety.
Obecními zastupiteli, jichž je na 62 tisíc, chce být 189 896 kandidátů, zhruba o 5200 méně než při minulých volbách před čtyřmi lety. Lidé budou sestavovat zhruba 6400 zastupitelstev obcí a městských částí.
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V necelé třetině obcí se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) podařilo sestavit jen jednu kandidátní listinu. Komunální volby se neuskuteční pouze v pěti obcích kvůli nedostatku kandidátů, v Krchlebech na Rychnovsku si alespoň budou moci ze dvou kandidujících zvolit senátora.
Petr Pavel se voleb kvůli soukromé zahraniční cestě neměl zúčastnit. V pátek odpoledne však média informovala, že je zpátky v České republice a komunální volby stihne.
V týdnu ostrou odezvu vyvolala také slova první dámy Evy Pavlové, která se k termínu voleb vyjádřila v úterý.
V příspěvku zkritizovala, že stát sice letos poprvé termín přímo nařídil, ale zároveň podle Pavlové neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji. Její příspěvek přišel jen pár dní poté, co prezident Petr Pavel oznámil, že se letošních komunálních voleb nezúčastní kvůli chybě v plánování.