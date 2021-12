Průzkum: ANO má nejvyšší podporu za poslední rok, PirSTAN opouštějí voliči

Pokud by se v listopadu konaly volby do Sněmovny, vítězem by bylo se ziskem 29,5 procenta hnutí ANO. Procentuálně by si oproti zářijovému modelu polepšila koalice SPOLU, na ANO však ztrácí 3,5 procenta. Koalice Pirátů a STAN pak ztrácí voliče i volební potenciál. Do Sněmovny by se stejně jako ve volbách dostala i SPD. Vyplývá to z průzkumu agentury Median.