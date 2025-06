SPOLU po kauze bitcoinů mírně ztratilo, Motoristé a ANO posilují, říká průzkum

„Na koalici SPOLU vidíme, že mírně klesá. Důležité je sledovat také potenciál. To by mohlo znamenat, že pokles bude dále pokračovat,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.

Třetí by skončila SPD s 13,1 procenta. Na čtvrtém místě by byli Starostové. „Hnutí STAN by na konci června dosáhlo podpory necelých 11 procent. Podpora hnutí se od začátku roku v modelu STEM vyvíjí od necelých 10 k necelým 13 procentům. Současný výsledek znamená mírné posílení oproti slabšímu období zkraje května,“ uvádí průzkum.

Do Poslanecké sněmovny by se dostali také Piráti s 6,7 procenta a těsně na hranici s pěti procenty by bylo Stačilo! Kateřiny Konečné. Do Sněmovny by se těsně nedostali Motoristé sobě. Ti by získali 4,4 procenta.

„Podpora politickým silám blízko pětiprocentní hranice, tedy Pirátům, Motoristům sobě a hnutí Stačilo!, je od začátku roku velmi dynamická. Nad vstupem každé z nich do Sněmovny tak visí otazník,“ uvedl Kratochvíl.