Motoristé zažívají mocný vzestup. ANO vede, ale jako SPOLU i SPD ztratilo na síle

Nová strana Petra Macinky, která jako nováček uspěla loni v eurovolbách se svým kandidátem Filipem Turkem, by oproti modelu Kantar CZ z listopadu posílila o pět procentních bodů.

Motoristé sobě nabírají podle autorů volebního modelu pro Českou televize voliče ANO, ODS a získávají hlasy i mezi nevoliči.

Do sněmovny by tak proniklo šest politických uskupení. Hnutí STAN se drží na třetím místě s výsledkem 12,5 procenta. Piráti by měli 7,5 procenta stejně jako Motoristé sobě. Jako poslední by se do Sněmovny dostalo hnutí SPD Tomia Okamury, které by v lednu dostalo 6,5 procenta.

Sběr dat probíhal 13. 1. až 31. ledna 2025. Do volebního modelu počítajícího s koalicemi vstoupilo 1019 respondentů. Jedná se o respondenty, kteří nevylučují svou účast ve volbách.