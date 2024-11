ANO si udržuje dominantní náskok nad koalicí SPOLU, říká nový průzkum

Do Sněmovny by se dostalo ještě vládní hnutí STAN s 12 procenty a opoziční Piráti a hnutí SPD Tomia Okamury. Jak Piráti, tak SPD by obdrželi 7 procent.

Výzkum se konal ještě před tím, než Piráti obměnili celé nejvyšší vedení a do čela strany si zvolili Zdeňka Hřiba.

Další uskupení jsou pod hranicí 5 procent a podle výzkumu Kantar CZ pro Českou televizi by tak zůstala mimo Sněmovnu.

Komunistům, kteří právě v sobotu řekli, že i při volbách do Sněmovny v příštím roce skryjí svou značku KSČM a budou kandidovat podobně jako v evropských i krajských volbách pod názvem STAČILO!, průzkum dává 3,5 procenta.

Motoristé sobě, kteří uspěli v eurovolbách, by dostali 2,5 procenta a SOCDEM i Zelení po 2 procentech.

Průzkum se konal od 21. října do 8. listopadu a dotazováno bylo 997 respondentů.