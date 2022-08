Volby by vyhrálo ANO se 30 procenty, řada stran se pohybuje na hranici vstupu do sněmovny

Oproti minulému volebnímu modelu nastal podle Medianu drobný pokles preferencí u Pirátů (10,5 procenta), zato preference mírně vzrostly hnutí STAN (5,5 procenta).

Shodně 5 procent přisuzuje volební model Medianu ČSSD a TOP 09. Sociální demokraté by se tedy dostali do Poslanecké sněmovny, což se jim v říjnu 2021 nepodařilo. Nedostala by se naopak KDU-ČSL (4,5 procenta).

Zisk STAN, ČSSD, TOP 09 i KDU-ČSL se ale pohybuje kolem 5 procent, a nelze tak spolehlivě určit, zda je jejich podpora nad touto hranicí, či pod ní.

Volební model pracuje se samostatně kandidujícími stranami. Loni na podzim se ale do Sněmovny dostaly ODS, KDU-ČSL a TOP 09 v koalici Spolu. V prostém součtu by tyto tři strany podle zveřejněného průzkumu dohromady měly 25 procent. Stejně tak koalici před loňskými podzimními volbami vytvořili Piráti s hnutím STAN..

Agentura Median se ptala 1005 lidí od 8. července do 2. srpna. Volit by určitě šlo 57,5 procenta dotazovaných. Dalších 15,5 procenta zvažuje, že by někoho ve volbách podpořili. (celý průzkum je zde).