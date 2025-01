Vítězem ANO před STAN a ODS. SPD by podle průzkumu vypadla ze Sněmovny

7:29

Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo ANO s 33,5 procenta hlasů, uvádí agentura Median v novém volebním modelu. Druhé by podle ní bylo hnutí STAN, s 13 procenty by tak předstihlo ODS, která by získala 11,5 procenta. Do dolní komory by se dostali ještě Motoristé, Piráti a KSČM, SPD by naopak s 4,5 procenta vypadla.