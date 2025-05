Volby by v květnu vyhrálo ANO s přibližně 80 mandáty, což je o 12 víc než v dubnu. Polepšilo si tak o 2,2 procentního bodu. Druhá by opět skončila koalice SPOLU. Ta si drží stabilní podporu, i v květnu by měla kolem 20 % hlasů.

Hnutí SPD, která půjde do říjnových voleb s podporou Trikolory, Svobodných a PRO, by v květnu získalo 34 mandátů. Potvrdilo tak nárůst podpory z dubna.

Největší propad zaznamenalo hnutí STAN. S 9,9 % by skončilo čtvrté, minulý měsíc by získalo 12,2 %. „Hnutí má málo přesvědčených voličů. V květnu by získalo 21 mandátů,“ uvedli výzkumníci.

Nejtěsněji by se do Sněmovny dostali Piráti. Jejich výsledek se od dubna téměř nezměnil, získali by 6,1 procenta hlasů. Jejich zastoupení v Poslanecké Sněmovně tak není zcela jisté.

Těsně by na hranici úspěšnosti nedosáhli Motoristé sobě se ziskem 4,9 %. Pětiprocentní hranici by podle průzkumu nepřekročilo ani Stačilo!, dosáhlo by na 4,6 %. Do Sněmovny by neprošla ani SOCDEM, Přísaha a Zelení.

Uspět by tak v květnu mohlo až 7 politických stran. K volbám by podle průzkumu přišlo 56,8% oprávněných voličů.