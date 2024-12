Volby by vyhrálo ANO, nový model přiřkl mandáty i Motoristům a Stačilo!

Byl do nápad šéfky KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná a uskupení STAČILO! do europarlamentu pomohlo také Ondřeji Dostálovi. Ten byl dříve u Pirátů, ale po covidu se s nimi rozešel, koketoval s PRO Jindřicha Rajchla a nakonec skončil v objetí s komunisty. Teď by se ráda s Konečnou na předvolební spolupráci domluvila i nové šéfka SOCDEM Jana Maláčová.

ANO si udržuje náskok na koalici SPOLU

ANO má podle volebního modelu NMS Research pohodlný, zhruba patnáctiprocentní náskok na svého hlavního soupeře, koalici SPOLU, kterou vytvořili občanští demokraté s lidovci a TOP 09.

Koalice SPOLU, jejímž lídrem je premiér a předseda ODS Petr Fiala, by podle agentury NMS Market Research v prosinci získala 18,3 procent. Měřila koalici SPOLU poprvé, dosud uváděla, jak by dopadla každá ze tří stran koalice SPOLU, pokud by kandidovaly zvlášť.

Následují vládní hnutí STAN s 11,2 procenty a opoziční SPD Tomia Okamury se 7,9 procenty.

Nad pěti procenty jsou ještě Piráti (5,9 procenta), Motoristé sobě (5,3 procenta) a hnutí STAČILO!, což je značka, za kterou se schovali komunisté, s 5,2 procenty.

ANO to dává poměrně širokou paletu možností, s kým by se mohlo pokusit sestavit vládu po volbách v příštím roce, zatímco obejít ho by bylo prakticky nemožné, pokud by čísla z volebního modelu potvrdil i výsledek voleb.

„Z volebního modelu můžeme vyčíst, že situace na české politické scéně se na podzim do jisté míry stabilizovala. Hnutí ANO je jasným lídrem a nad pětiprocentní hranicí se nyní pravidelně pohybují jak STAČILO!, tak Motoristé sobě. Pokud se nestane něco opravdu neočekávaného, jako například vznik nového politického subjektu, můžeme očekávat, že se souboj o křesla v Poslanecké sněmovně bude odehrávat mezi těmito stranami. Nejzajímavější je v tuto chvíli pozice Motoristů sobě, kteří mají ze všech stran asi největší potenciál růstu,“ uvedla analytička agentury NMS Market Research Tereza Friedrichová.