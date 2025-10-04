Predikce výsledků: ANO bude mít přes 35 procent. Model spočítal i SPOLU a SPD

  15:08aktualizováno  15:31
Portál iDNES.cz připravil unikátní model predikce výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Můžete tak sledovat odhady na základě sečtených okrsků s tím, že model zohledňuje rozdíly v hlasování mezi velkými městy a menšími obcemi a také počítá s tím, že nejprve jsou sečteny ty nejmenší okrsky. Upozorňujeme čtenáře, že kalkulace jsou průběžné na základě dostupných dat.

ilustrační snímek | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Predikce výsledků

Svůj model predikce přinesla i agentura STEM pro CNN Prima News, podle kterého by hnutí ANO zvítězilo s 35,5 procenty hlasů, druhá koalice SPOLU by měla 22,4 procenta. Na třetím místě by skončilo hnutí STAN se 12 procenty. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. Uskupení Stačilo! by skončilo těsně pod pětiprocentní hranicí hlasů.

Předvolební průzkumy dlouhodobě favorizovaly hnutí ANO, které by podle nich mohlo získat kolem 30 procent hlasů. Často tak mělo až desetiprocentní náskok před druhou koalicí SPOLU. Poté již byly rozdíly menší, a to mezi SPD, hnutím STAN a Piráty. Průzkumy jen občas předpovídaly, že do Sněmovny proniknou i Motoristé a uskupení Stačilo!

