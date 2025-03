ANO si připsalo letos nejhorší výsledek ve volebním průzkumu, SPOLU posílilo

Na druhém místě by skončila koalice SPOLU. Tu by volilo 20 procent voličů. Stejně jako SPOLU posílili také Starostové, kteří by získali 11,8 procent hlasů.

Do Sněmovny by se dostalo také SPD s 8,9 procenty. Sociolog ze společnosti STEM Martin Buchtík upozorňuje, že potenciál strany může být kolem deseti procent, protože sběr dat se konal ještě před tím, než SPD ohlásila spolupráci s dalšími čtyřmi menšími subjekty.

„Je to poslední model, kde je SPD samostatně. Ne všichni voliči budou s touto spoluprací spokojeni. Z dlouhodobého hlediska by jim to ale mohlo přinést body,“ zhodnotil Buchtík.

Motoristé v průzkumu získali 6,7 procent hlasů. Dostalo by se také hnutí Stačilo! s 6,3 procenty a Piráti s 5,8 procenty.