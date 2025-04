Volby by opět vyhrálo ANO. SPD s „vlastenci“ dýchá na záda Starostům

„Starostové posílili na konci loňského roku. Nyní se ale dostávají do boje o pomyslnou třetí pozici s hnutím SPD, které oznámilo spojení s menšími stranami. Podle očekávání tak narostlo,“ řekl ředitel výzkumu společnosti STEM Jaromír Mazák.

Do Sněmovny by se v březnu dostali také Motoristé či hnutí Stačilo! a Piráti.

Pokud jde o konkrétní čísla, tak ANO by si připsalo 31,4 procenta. Druhá koalice SPOLU by získala 19,9 procent. Třetí hnutí STAN pak 11,3 procent a čtvrté hnutí SPD ve spojení s uskupeními Svobodní, Trikolora a Právo respekt odbornost (PRO) by získalo 10, 7 procent. Do Sněmovny by se nedostala například Přísaha ani SOCDEM.

„U hnutí ANO se potvrzuje mírné oslabení z několika posledních týdnů. Od začátku roku se ANO pohybovalo mezi 33 a 36 procenty, kdežto nyní by získalo „pouze“ 31 procent. Hnutí přesto zůstává hlavní silou politické scény a je neohroženo v pozici lídra opozičních hlasů se široce rozkročenou voličskou základnou,“ uvedl ve svém komentáři STEM.

O voliče ANO se může ucházet několik stran

Podle něj z překryvu potenciálů vyplývá, že o část voličů ANO se může ucházet několik uskupení, a to hlavně SPD, Motoristé sobě či Stačilo!.

Výzkumníci naopak zmiňují právě růst SPOLU. „Podpora koalice SPOLU naopak v průběhu března sílí. V aktuálním modelu, stejně jako v minulém týdnu, činí 20 procent. Od začátku roku se jejich podpora pohybovala mezi 16 a 20 procenty,“ dodal STEM.