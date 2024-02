Volby by vyhrálo hnutí ANO, druhá je koalice SPOLU, ukázal průzkum

Pokud by s v těchto dnech konaly volby do Poslanecké sněmovny podle průzkumu Trendy Česka společnosti Kantar CZ by se do ní dostali také Piráti s 10 procenty a hnutí STAN se sedmi procenty.

Pokud by strany kandidovaly samostatně, volby by opět vyhrálo hnutí ANO, tentokrát s 35 procenty. Za ním by se umístila ODS s 15,5 procenta. Piráti a SPD by v tomto případě shodně získali 9,5 procenta hlasů. Za nimi by se umístilo hnutí STAN s 6,5 procenta a TOP 09, kterou by volilo pět procent občanů. Z vládních stran by se do Sněmovny nedostali lidovci, samostatně by získali pouze 3,5 procenta hlasů.

V modelu s jednotlivými stranami si opoziční ANO polepšilo oproti listopadu o půl procentního bodu. O tři body lepší výsledek má v aktuálním průzkumu ODS. Naopak Piráti si o dva procentní body pohoršili. Hnutí SPD oproti listopadu o půl procentního bodu oslabilo.

V obou případech by mimo Sněmovnu skončila SOCDEM se čtyřmi procenty, Přísaha s 3,5 procenta a KSČM s třemi procenty.

Průzkumu, který se konal mezi 15. lednem a 2. únorem, se zúčastnilo 1013 občanů.