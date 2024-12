Do Sněmovny by se v listopadu dostali Motoristé i KSČM. Volby by vyhrálo ANO

Z volebního modelu vyplývá, že hnutí ANO by volilo 33,5 procent voličů. Druhá by skončila ODS s 11,5 procenty. Starostové s 10 procenty zůstávají třetí. Piráti si pak udrželi 6,5 procenta. Stejný zisk by si připsalo SPD, KSČM a Motoristé.

Pod pěti procenty, které jsou potřeba pro vstup do Sněmovny, by pak zůstala TOP 09, SOCDEM či KDU-ČSL a Zelení, kteří by si připsali 2,5 procenta hlasů. Přísaha by pak získala 2 procenta hlasů.

ANO vede u voličů všech skupin

„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 35 a více let,“ stojí v závěrech průzkumu společnosti Median. Současně uvádí, že ANO je na prvním místě u voličů všech vzdělanostních skupin a také první mezi zaměstnanci, podnikateli či důchodci.

Volební model pro volby do Sněmovny.

STAN má silnou základnu v menších obcích

Z průzkumu také vyplývá, že ODS má aktuálně většinu svých voličů ve věkové skupině 35 až 44 let. „Více než čtvrtina ze všech jejích voličů tvoří zaměstnanci s vyššími příjmy. Starostové mají silné postavení mezi voliči z obcí do tisíce obyvatel,“ doplňují autoři průzkumu. Z pohledu koalice by získalo Spolu 18,5 procent.

Voleb do Sněmovny by se letos v listopadu dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 54 procent lidí. Dalších 8 procent dotázaných účast zvažuje. Ochota zúčastnit se voleb podle agentury oproti minulému šetření opět vzrostla.

„Určitě by k volbám do PSP nešlo 31 procent dotázaných, spíše by nešlo 7 procent. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 byla 65,43 procent. Oproti volbám z roku 2021 by v listopadu 2024 přišlo volit méně voličů a to o více než 3 procentní body,“ popisují závěry průzkumu, který probíhal od 1. do 30. listopadu 2024 a účastnilo se ho 1023 respondentů ve věku 18 a více let.

Mírně však klesl zisk ODS

Preference hnutí ANO jsou stejně jako v říjnu na 33,5 procent. Mírně však klesl zisk ODS, ale stále se drží mezi 10 a 15 procenty. Starostové jsou pak na 10 procentech, což je podle agentury mírný pokles ve srovnání s říjnovým volebním modelem.

„Pokles preferencí Pirátů se zastavil na 6,5 procenta. Na 6,5 procent naopak stouply preference SPD, Motoristů i KSČM. Všechny tyto strany jsou tedy aktuálně nad hranicí pro vstup do sněmovny,“ komentují autoři průzkumu.

Vládní strany TOP 09 ani KDU-ČSL by se do Sněmovny samostatně v listopadu 2024 nedostaly. SOCDEM oproti minulému měření posílila ze 3 procent na 3 na 4 procenta.

Zisk mandátů ve Sněmovně podle volebního modelu.

Koalice ANO a ODS by měla většinu

Ohledně rozložení sil ve Sněmovně by ANO v hypotetických volbách za měsíc říjen připsalo 82 poslaneckých mandátů, ODS 29, STAN 25, Piráti 16, SPD 16, Motoristé 16 a KSČM 16 .

„Případná koalice ANO a ODS by měla většinu 111 poslanců a poslankyň. Koalice ANO a STAN by měla většinu 107 poslanců. Další koalice by musely být složeny z tří a více stran. Současná vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU- ČSL, STAN) by si připsala 54 poslaneckých mandátů. Zisky mandátů ovšem nezohledňují případné předvolební spojení stran,“ vysvětlují autoři průzkumu.

Podle agentury si hnutí ANO stále dokáže nejlépe udržet své voliče. Jen přibližně jeho každý pátý bývalý volič by ho nyní nevolil nebo neví, koho volit. „ANO stále získává nové voliče, zejména z řad těch, kteří v roce 2021 k volbám nepřišli. Voliči koalice SPOLU dnes nejčastěji uvažují o volbě ODS,“ vyplývá dále z průzkumu.

Více než polovina respondentů odpověděla, že si jsou v případě voleb jistí svou účastí i volenou stranou. Je to méně než v říjnu. Nejjistější voličskou základnu má KSČM.. Rozhodnuté voliče mají Motoristé či SPD. Ze sněmovních stran mají aktuálně nejméně zakotvené voliče Piráti.