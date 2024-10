Komunisté jsou zpátky, lidovci a TOP 09 bez ODS nemají šanci, ukazuje STEM

Volby do Poslanecké sněmovny by v říjnu vyhrálo opoziční hnutí ANO s 32,1 procenta hlasů. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM zveřejněné televizní stanicí CNN Prima News. Podle nich by rok před volbami na druhém místě skončila ODS s 14,2 procenta a třetí hnutí STAN s 10,6 procenta. Do dolní komory by se dostala také SPD, Piráti i KSČM.